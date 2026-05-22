Detalles de la muerte de Yulixa Toloza revelados por un testimonio clave en el expediente

Un testimonio importante del expediente sobre la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, ha permitido conocer en detalle qué habría ocurrido dentro del centro estético, en el barrio Venecia, sur de Bogotá, sentido antes de que ocurriera su trágica muerte y de las posibles ticaretias que podrían haber llevado a cabo sus responsables.

Un nuevo testimonio del expediente, revelado en Noticias Caracol, describió detalladamente la situación dentro del centro estético, donde Yulixa Toloza perdió la vida, después de someterse a una lipólisis láser .

Según el testigo, la propietaria del centro, María Fernanda Delgado Hernández, había contemplado la posibilidad de solicitar una ambulancia de urgencia si la paciente se encontraba en un estado de deterioro. Además, una enfermera, quien visitó al paciente después del procedimiento, expresó su preocupación al descubrir signos de somnolencia en Yulixa y solicitar la presencia del anestesiólogo y del anestesiólogo Eduardo David Ramos.

El relato del testigo incluyó que Yulixa llegó un hora tarde a la cita, firmó el consentimiento informado y pagó unos 3.700.000 pesos por la intervención. Tras el procedimiento, la paciente quedó en manos de la enfermera y del anestesiólogo, en cuyo orden ingresó Eduardo David Ramos, siendo señalado por las autoridades como presumido implicado en la muerte de Yulixa Toloza.

Finalmente, el testimonio concluyó detallando cómo la enfermera, preocupada por la somnolencia que evidenciaba Yulixa, contactó a la propietaria del centro estético para solicitar la presencia de los médicos que ya se habían retirado. De esta manera, María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético y presunta autora del delito, quedó involucrada en una investigación aún activa en torno al caso





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