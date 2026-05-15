Detalles de la vida de Nicolás Maduro en una prisión estadounidense tras su captura por EE.UU.

El hijo de Nicolás Maduro Guerra reveló detalles sobre la vida de su padre en un centro de detención de EE.UU. durante más de cuatro años. Maduro Guerra dijo que su padre estaba en aislamiento y ahora estaba en una celda con otros 18 reclusos. Agregó que su padre tenía una dieta saludable antes de su arresto, pero ahora le dan carbohidratos, comida procesada y con mucha sal. También habló sobre cómo Maduro ha estado adaptando su entorno estadounidense y su preocupación por su estado de salud después del aislamiento y la reclusión.

Nicolás Maduro Guerra reveló detalles de la vida de su padre en un centro de detención de EE. UU. durante más de cuatro años: dieta de carbohidratos, aprendiendo inglés, leyendo y horas frente al televisor.

En una entrevista con Der Spiegel, el hijo de Nicolás Maduro dijo que su padre estaba en aislamiento, ahora lo pusieron en una celda con otros 18 reclusos. Antes comía sano... ahora le dan carbohidratos, comida procesada y con mucha sal.





Informes recientes revelan los aspectos sobre las condiciones de detención de su padre desde hace más de cuatro años en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, cuando fue capturado, junto con su esposa Cilia Flores, en Fuerte Tiuna, ubicado al lado de la ciudad de Caracas. Tras su captura y un periodo inicial de aislamiento estricto, Maduro fue trasladado a un pabellón común en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York.

Según el relato del diputado, el hombre que gobernó Venezuela durante más de una década ahora convive en un espacio reducido con otros reclusos.



Nicolás Maduro tiene un hijo biológico, "Nicolasito", y Yoswal Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores, Walter y Yoswal, hijastros con su matrimonio con Cilia Flores, todos inmersos en polémica.



Lejos de la agenda política, Maduro ha centrado sus esfuerzos en adaptarse al entorno estadounidense.

Así lo confirmó su hijo que señaló que el exmandatario de 63 años dedica gran parte de su día a ver televisión, medio por el cual se mantiene al tanto de las noticias internacionales y del proceso que enfrenta por cargos de narcotráfico.



Un punto destacado de la entrevista al hijo de Maduro fue la denuncia sobre la alimentación del detenido.

Maduro Guerra expresó su preocupación por el deterioro de la dieta de su padre, asegurando que pasó de un régimen equilibrado a consumir principalmente carbohidratos. Esto deja ver el impacto físico que la reclusión podría estar teniendo sobre el exlíder chavista.

También habló sobre temas relacionados con el chavismo y la situación política y social de Venezuela, surge en un momento de alta tensión política, mientras el equipo legal de Maduro intenta mejorar sus condiciones de detención alegando razones humanitarias y de seguridad en la prisión federal en la que se encuentra recluido.



Como se recordará el pasado 16 de febrero, Nicolás Maduro había solicitado formalmente ser beneficiado del proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela.

La petición, realizada vía telefónica desde su celda, desató una ola de críticas y escepticismo entre analistas internacionales, quienes ven en este movimiento un intento cínico de evadir la justicia.



La última vez que se le vio en público fue el pasado 26 de marzo durante la segunda audiencia judicial ante una corte de Nueva York, al parecer mostrando un cambio físico notable al lucir más delgado, en silencio y atendiendo a la traducción, mientras el juez federal de Manhattan, Alvin Hellerstein, debatía los costos de su defensa.

Tanto él como su esposa Cilia Flore se declararon "no culpables", vistieron uniformes de prisión y enfrentan un proceso que continúa tras la detención





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolás Maduro Guerra Su Padre Estado De Salud Adaptación Al Entorno Estadounidense Cárcel Proceso Legal Cargos De Narcotráfico Y Terrorismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Policía da nuevos detalles sobre desaparición de mujer tras cirugía estética en BogotáEn entrevista con La FM, la Policía de Tunjuelito reveló detalles de la inspección al establecimiento y confirmó que otra paciente fue encontrada dentro del lugar.

Read more »

Detalles sobre la vida de Nicolás Maduro en prisión revelados por su hijoNuevos detalles sobre la vida de Nicolás Maduro en una prisión de Estados Unidos fueron revelados por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien habló sobre las condiciones en las que permanece detenido el exmandatario venezolano y la información salió a la luz luego de una entrevista en la que Maduro Guerra explicó cómo ha sido la estadía de su padre dentro del centro de detención federal donde permanece retenido en territorio estadounidense.

Read more »

“Él me copió”: Marco Rubio aclara polémica por ropa igual a la de Nicolás MaduroEn la imagen, el secretario de Estado de EE.UU. vestía la misma ropa deportiva gris llevaba Maduro al ser capturado por los militares estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

Read more »

Amiga de Yulixa Toloza revela detalles sobre procedimiento estético: no tenían oxígenoLa amiga de Yulixa Toloza cuestionó las condiciones médicas del centro estético donde se sometió a una cirugía. Denunció que no había oxígeno ni atención adecuada para emergencias, lo que agravó su estado de salud.

Read more »