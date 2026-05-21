Detalles del caso de Yulixa Toloza revelados durante investigación

Un extenso informe policial de más de 500 páginas conocido como expediente investigativo se originó como consecuencia del hallazgo policial del cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años. Durante el proceso de investigación, extractos de chats, análisis de cámaras de seguridad y testimonios revelaron se trataba de un caso de homicidio y ocultamiento de pruebas. Entre las conversaciones de los implicados se hallaron instrucciones para desaparecer la prueba y para alterar dispositivos para evitar cualquier rastro.

La estilista, Yulixa Toloza , desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá y a raíz de ello se originó un extenso proceso indagatorio.

El informe de investigación, de más de 500 páginas, contiene chats, análisis de cámaras de seguridad y testimonios. La Procuraduría reemplazó al funcionario que se opuso a la captura de dos implicados en el crimen y durante las audiencias resultó crucial un intercambio de mensajes entre una persona y el movido a la investigación en relación con cuerpos hallados antes de confirmarse el hallazgo.

También se demostró que el teléfono celular de la estilista fue utilizado por otras personas después de su desaparición para enviar mensajes y evitar sospechas. El informe cita que la causa de muerte de la estilista fue el deterioro físico que sufrió tras el procedimiento estético, en donde mostró debilidad extrema, somnolencia, dolor generalizado y pérdida de conciencia hasta fallecer.

También se reveló que Beauty Láser, la clínica donde recibió la estilista el tratamiento estético, contiene cláusulas de contratación que legitiman la no responsabilidad por complicaciones médicas o manipulaciones posteriores realizadas fuera del lugar





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