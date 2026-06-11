Detalles del operativo para capturar a los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La línea de tiempo muestra cómo fueron los minutos previos y la ruta de escape que tomaron los delincuentes. Se está a la espera de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra los tres detenidos que presuntamente fueron responsables de asesinar al periodista Cristian Herrera.

La línea de tiempo muestra cómo fueron los minutos previos y la ruta de escape que tomaron los delincuentes. Se está a la espera de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra los tres detenidos que presuntamente fueron responsables de asesinar al periodista Cristian Herrera .

Detalles del operativo para capturar a los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera en CúcutaHerrera, con más de 20 años al servicio del periodismo, fue asesinado el sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, Cúcuta. Un sicario le disparó en al menos seis ocasiones. Su papel en el periodismo judicial lo hizo ser blanco de ataques. Desde 2014, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) contabilizó 17 hechos que peligraron su integridad.

De acuerdo con las pesquisas, Johan Sebastián Andrade, conocido por el alias de El Diablo o Demonio, sería el presunto autor material del crimen. Es decir, el supuesto sicario.

Además, se tiene información de que ha estado salpicado en otros asesinatos junto a sus secuaces, alias Wilmer y Angélica. Al parecer, ambos fueron responsables de hacerle seguimiento al periodista. A partir del análisis de más de 40 horas de material de videovigilancia, la Policía permitió reconstruir el plan criminal. La línea de tiempo comenzó a las 12:35 p.m. en la avenida 12 con calle 7ma, cuando ‘Angélica’ y ‘Wilmer’ (movilizados en un carro) marcaron a Herrera.

Solo pasan siete minutos para que a las 12:42 p.m., ‘Demonio’, quien estaba en una moto, accionara la pistola. La ruta de escape también quedó documentada. El sicario pasó por la calle 4 con avenida novena y a las 12:58 p.m. cruzó por el barrio Lleras Restrepo. En cuanto a los cómplices, ‘Angélica’ se dirigió al barrio Ceiba y quedó grabado cuando a la 1:05 p.m. pasó por el barrio Callejón.

Cifras de la FLIP apuntan que se han registrado más de 100 hechos intimidatorios contra periodistas en el área metropolitana de Cúcuta y el resto de Norte de Santander. Interponen tutela por la decisión sobre el uso de símbolos patrios en la campaña de De la EspriellaPresentan en Cartagena la Escuela 60, enfocada en riesgos por cloro, amoníaco y el creciente rol de las mujeres en brigadas de Colombia.

Esta edición destacó el crecimiento de la participación femenina en emergencias industriales, que ya supera el 22% en Colombia. Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, está embarazada y rompió el silencio sobre el papá de su beb





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