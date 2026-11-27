Nuevos videos de la Policía Nacional revelan la operación de rescate en el almacén Éxito de Cartagena tras 17 horas de toma de rehenes bajo el mando de Abelardo de la Espriella.

El expediente investigativo sobre la toma de rehenes que se desarrolló en el almacén Éxito de Cartagena ha proporcionado revelaciones críticas sobre la estrategia de asalto policial. La incident, que se extendió durante 17 horas entre el martes y el miércoles de la semana actual, fue autorizado personalmente por el presidente de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge, Abelardo de la Espriella. Este respaldo administrativo fue fundamental para ejecutar la intervención militar y policial en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad costera.

Evidencia visual de la incursión de los Copes

EL COLOMBIANO ha tenido acceso exclusivo a registros videofícos captados por los miembros del Comando de Operaciones Especiales de la Policía, conocido como Copes. Estos materiales no solo documentan el momento del ingreso al establecimiento, sino que también exhiben el comportamiento de los criminales antes de ser neutralizados. Una de las tomas más impactantes fue obtenida por un tirador de élite ubicado a un kilómetro de distancia del lugar del crimen.

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En dichas grabaciones se observa claramente a uno de los secuestradores vistiendo un uniforme falso de la Policía Nacional. Este individuo se movía con naturalidad entre los pasillos, buscando específicamente botellas de whisky en los estantes de licores con el propósito evidente de embriagarse durante la crisis. Esta distracción del sospechoso fue registrada en tiempo real, lo que permite a las autoridades reconstruir con precisión sus movimientos y estados psicológicos en los momentos previos al asalto.

Tecnología y coordinación del puesto de mando

Otra de las pruebas cruciales proviene de una cámara espía introducida discretamente a través del techo del almacén por un miembro del comando de élite. Este dispositivo permitió filmar a otro de los secuestradores mientras merodeaba cerca del cuarto frío de la tienda. La transmisión de estas imágenes fue inmediata y constante hacia el Puesto de Mando Unificado, donde se concentraba la alta dirección.

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En ese centro de control, la cúpula jerárquica de la Policía y el Ejército colombiano mantenía una sesión continua para evaluar la situación y tomar decisiones tácticas. La visibilidad en tiempo real otorgada por estas cámaras espías fue determinante para coordinar el movimiento de las fuerzas de seguridad sin poner en riesgo la vida de los rehenes civiles que permanecían atrapados dentro de las instalaciones comerciales.

Ejecución del asalto y división de escuadrones

La operación de rescate culminó con la entrada física de los 31 agentes de los Copes al interior del almacén. El registro final de video fue capturado a la 1:30 de la madrugada, momento en el que las fuerzas especiales iniciaron el desalojo forzado. Para maximizar la sorpresa y la efectividad, el grupo de élite se dividió estratégicamente en dos escuadrones independientes.

Un escuadrón ingresó al establecimiento a través de la panadería anexa al almacén, mientras que el segundo grupo aprovechó el acceso al cuarto frío. Esta maniobra de doble entrada fue clave para controlar a los secuestradores desde múltiples ángulos, evitando que tuvieran la oportunidad de reorganizarse o tomar nuevas decisiones violentas contra las personas atrapadas.