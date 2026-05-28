Detectan estafa masiva con boletas falsas para el partido Colombia vs Costa Rica en Bogotá

Delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales y WhatsApp para vender entradas fraudulentas del encuentro en El Campín. Autoridades recuerdan que este tipo de fraudes aumentan en eventos de alta demanda y ofrecen recomendaciones para evitar ser víctima.

En Bogotá , delincuentes están aprovechando la alta demanda de entradas para el partido de despedida entre la Selección Colombia y Costa Rica , programado para el lunes 1 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín , para cometer estafas.

Según informaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, a través de su equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), los estafadores operan principalmente mediante perfiles falsos y grupos de WhatsApp, donde se hacen pasar por revendedores de boletas. Estos individuos solicitan pagos por adelantado, arguyendo que hay varias personas interesadas en las entradas, pero una vez reciben el dinero desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan los perfiles utilizados para el fraude.

Este tipo de delito se ha incrementado en temporadas de alta demanda de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol importantes. Durante 2026, la Policía ha logrado la captura de 29 personas por el delito de estafa, lo que representa un aumento del 7% frente al año 2025. Para evitar ser víctima de estas estafas, las autoridades recomiendan realizar las transacciones de manera presencial, cuando sea posible, y verificar la autenticidad de los vendedores a través de canales oficiales





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estafa Boletas Falsas Selección Colombia Costa Rica El Campín Bogotá Whatsapp Perfiles Falsos Policía Eventos Masivos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Principales noticias de deportes en Colombia y el mundoNoticias y actualidad sobre la Selección Colombia de fútbol, fútbol RCN, ciclismo y otros deportes. Novedades de los deportistas colombianos en el mundo.

Read more »

'Queremos producir ropa deportiva en Colombia': entrevista a Juan Carlos Galindo, gerente de Nike ColombiaEl directivo habló con EL TIEMPO del crecimiento de la marca, el auge del Mundial como acelerador de ventas y la estrategia de expansión en el país.

Read more »

¿Vacaciones en Costa Rica? Siga estas tres recomendaciones infalibles para organizar su viajePara el mercado colombiano, el proceso de ingreso cuenta con especificaciones claras que deben revisarse con antelación y que tal vez muchos no saben.

Read more »

Ojo con las boletas falsas para el partido de despedida de la Selección Colombia en El CampínAnte la cantidad de boletas falsas que se están vendiendo para el partido Colombia-Costa Rica, el Distrito entrega una serie de recomendaciones.

Read more »