La exgobernador de Magdalena fue arrestado en Lanzarote por presunta violencia sexual contra menores. La Fiscalía colombiana emitió la orden de captura tras investigaciones detalladas.

En la madrugada de este viernes, las autoridades españolas detuvieron a Carlos Caicedo, exgobernador del departamento de Magdalena, en la isla de Lanzarote. La captura se ejecutó bajo una circular roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación en Colombia. El operativo concluyó con el traslado del detenido en un vehículo oficial de la policía local, footage que fue registrado y publicado en las redes sociales para documentar el acontecimiento.

Detalles de la Investigación y Delitos

La orden de captura contra Carlos Caicedo fue emitida oficialmente el 9 de septiembre de 2026. El expediente judicial investiga presuntos delitos graves que incluyen demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Estos cargos surgen de denuncias realizadas formalmente el 2 de julio del presente año, cuando el denunciado ya se encontraba fuera del territorio colombiano.

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Proceso Judicial y Actuación de la Corte

El 23 de julio, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Esta asignación se debió al fuero de protección que amparaba a Carlos Caicedo por su condición de exmandatario regional. El ente acusador activó un plan metodológico para la recolección de pruebas, permitiendo a la policía judicial obtener elementos materiales que señalan su responsabilidad en los hechos investigados.

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Reacciones Políticas y Declaraciones Oficiales

El presidente del senado, Abelardo De la Espriella, publicó una fotografía de la detención en su cuenta de X con el mensaje "¡Bienvenido a la Patria Milagro!". Por su parte, la senadora Sara Castellanos del partido Salvación Nacional recordó los vínculos de Carlos Caicedo con el expresidente Gustavo Petro. El senador Germán Rojas también exigió que el exgobernador enfrente la justicia, mientras Daniel Briceño del Centro Democrático afirmó que la justicia llega tarde pero lo hace.

Antecedentes y Contexto Electoral

Antes de su detención internacional, Carlos Caicedo fue excandidato presidencial para las elecciones del presente año. Renunció a su candidatura antes de la primera vuelta electoral para apoyar públicamente al candidato Iván Cepeda. La revelación pública de los presuntos hechos de violencia sexual fue hecha por la revista Semana el 21 de julio, momento en que se intensificó la presión mediática y judicial sobre el exfuncionario.