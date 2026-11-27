La Guardia Civil española capturó al exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo Omar en Lanzarote tras una orden de Interpol por delitos contra menores.

Las autoridades colombianas lograron la detención del exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar este viernes 27 de noviembre. La captura se concretó en España, específicamente en la isla de Lanzarote, como resultado directo de una solicitud de cooperación judicial internacional tramitada por la Fiscalía General de la Nación. Este operativo puso fin a la huida del político, quien se encontraba en territorio español bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad del país europeo.

Detalles de la captura en la isla de Lanzarote

El procedimiento policial fue ejecutado por agentes de la Guardia Civil española, quienes interceptaron a Carlos Caicedo Omar en un puesto de control policial dentro de la isla. La operación se llevó a cabo mediante la activación de una notificación roja de Interpol, un mecanismo internacional de emergencia que permite la localización y detención provisional de individuos buscados por delitos graves en múltiples jurisdicciones. La orden de captura contra el exmandatario había sido emitida oficialmente el 9 de septiembre de 2026, consolidando la base legal para su extradicción o detención temporal en el extranjero.

Also read El canciller Omar Bula cierra su cuenta en la red social X

Investigación por delitos sexuales y víctimas

La Fiscalía abrió la investigación tras recibir denuncias presuntamente relatadas el 2 de julio de este año. Según el ente acusador, en ese momento Carlos Caicedo Omar ya se encontraba fuera de Colombia, lo que dificultó las actuaciones iniciales pero no bloqueó el avance de la causa judicial. La investigación apunta a posibles hechos de violencia sexual cometidos contra menores de edad, incluyendo los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

El caso ganó relevancia pública cuando la revista Semana reveló los detalles de la investigación el pasado 21 de julio. Posteriormente, nuevas acusaciones elevaron a cinco el número de presuntas víctimas de acoso y violencia sexual contra Caicedo. Estas denuncias adicionales incluyeron frases como la supuesta solicitud: Me gustas, ¿podemos?, evidenciando la naturaleza de la presunta conducta delagada en el proceso penal.

Advertisement

Contexto judicial y fuero de protección

El expediente fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia el 23 de julio, debido al fuero de protección que amparaba a Carlos Caicedo por su condición de exgobernador del Magdalena. Esta figura legal obliga a que las causas contra antiguos mandatarios regionales sean conocidas por la alta corte, lo que implicó un plan metodológico especial diseñado para asegurar pruebas materiales sin violar las garantías procesales. Desde esa fecha, se han ordenado diversas actividades de policía judicial para reconstruir la línea de tiempo de los hechos.

Próximos pasos y consecuencias legales

Las labores de recopilación de pruebas han permitido a la Fiscalía obtener elementos materiales que apuntarían a una posible responsabilidad penal del exmandatario. Con la captura en España, el proceso ahora se dirige hacia la fase de revisión de la extradición y el traslado a Colombia para ser juzgado. La Ministra Rusinque ha solicitado públicamente la aceleración de estos trámites para garantizar que la justicia colombiana pueda actuar con celeridad. Esta detención marca un punto de inflexión en una causa que también recuerda la condena previa de nueve años de prisión por corrupción durante su gestión como alcalde de Santa Marta.