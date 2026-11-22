Agentes del ICE detuvieron a dos mexicanos en el embarque del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, provocando el retraso de un vuelo de Alaska Airlines y la ira del gobernador Bob Ferguson.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ejecutaron una intervención en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma el sábado 21 de noviembre, generando un forcejeo público que interrumpió el flujo de pasajeros y retrasó significativamente un vuelo comercial.

La operación, que tuvo lugar aproximadamente a las 8:00 de la mañana del sábado 21 de noviembre, se desarrolló justo en la pasarela de embarque mientras los viajeros se preparaban para abordar el vuelo 1306 de Alaska Airlines, programado para despegar hacia Los Ángeles a las 8:10 a. m. La presencia de funcionarios federales redujo a dos ciudadanos mexicanos, Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía, en un procedimiento que quedó documentado en videos difundidos en redes sociales.

Also read “Fui tratada como la peor delincuente”: periodista colombiana relató su detención por ICE en EE.UU.

Detalles del operativo y versión de las autoridades

Las imágenes captadas por testigos muestran a varios funcionarios, algunos con el rostro cubierto y vestidos con chaquetas sin distintivos oficiales junto a pantalones caqui, mientras reducen a una persona y la arrastran por el suelo frente a decenas de observadores. Según el comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el objetivo primario de la intervención era detener a Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que habría permanecido en territorio estadounidense después de que venciera el tiempo autorizado por su visa.

Durante el mismo operativo fue arrestada Sofía Hernández Mejía, también mexicana. La agencia federal sostuvo que, tras verificar su situación migratoria, estableció que ella también había excedido el periodo de permanencia permitido por su visa. El comunicado de la agencia agregó que la mujer lanzó café caliente contra los agentes que participaban en la intervención, un acto que podría derivar en cargos por agresión a un funcionario federal.

Advertisement

Posiciones de las familias y la aerolínea

La versión de las autoridades federales choca directamente con la narrativa de la familia de los detenidos. En medio del procedimiento, una mujer reclamó a los agentes y aseguró que están llevándose a su padre, Ricardo Larrondo Mendoza. Esta misma mujer afirmó que ambos individuos cuentan con permisos de trabajo válidos en Estados Unidos, lo que contradice la afirmación de que su estancia es ilegal.

Alaska Airlines aseguró que no recibió ninguna notificación anticipada sobre el procedimiento migratorio y expresó su preocupación por la manera en que se desarrolló la detención. La compañía calificó lo sucedido como una situación angustiante tanto para los viajeros como para sus trabajadores, reiterando que su compromiso es garantizar que cada pasajero reciba un trato digno y respetuoso durante sus operaciones.

Impacto operativo y consecuencias inmediatas

La intervención alteró drásticamente la programación del vuelo debido al caos generado en la zona de embarque. Según los reportes sobre el incidente, el avión terminó despegando alrededor de las 11:00 de la mañana, casi tres horas después de lo previsto. Mientras el vuelo se retrasaba, varios pasajeros fueron reubicados en otras conexiones, evidenciando el impacto logístico de la acción federal en una infraestructura crítica de transporte.

Por su parte, el Puerto de Seattle manifestó que el procedimiento resultó perturbador no solo para los familiares de los detenidos, sino también para los demás viajeros que presenciaron la escena. La entidad anunció que buscaría explicaciones de los funcionarios federales para esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la intervención, cuestionando la seguridad y el protocolo en terminales aeroportuarias.

Advertisement

Reacciones políticas y críticas del gobernador

Las imágenes del procedimiento provocaron una fuerte reacción del gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, quien cuestionó los métodos empleados por los agentes y pidió la eliminación de la agencia migratoria. Durante una conferencia de prensa con dirigentes sindicales y representantes políticos locales, Ferguson calificó el video como espeluznante y aseguró que el país necesita un sistema de control migratorio que funcione bajo principios de eficacia, ética y respeto por los derechos humanos.

Ferguson también anunció que investigaría las circunstancias que permitieron a los agentes ingresar a la pasarela de embarque. En particular, expresó dudas sobre un posible incumplimiento de una ley estatal que firmó en marzo y que establece restricciones al uso de máscaras por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, señalando que la identificación de los agentes es fundamental para la transparencia.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está completamente fuera de control. Como muchos estadounidenses, me indigna que agentes encapuchados, que no se identifican, arrastren a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras suben a un avión, sembrando el caos en nuestras comunidades", afirmó el gobernador. Agregó que las acciones del sábado 21 de noviembre son solo el último ejemplo de tácticas contrarias a los valores estadounidenses.

A las críticas se sumó la senadora demócrata Patty Murray, quien manifestó su indignación por las imágenes de los agentes sometiendo a una mujer contra el suelo. La congresista advirtió que las actuaciones de la agencia deberán someterse a un mayor escrutinio político y parlamentario, señalando que los videos son perturbadores y requieren una respuesta institucional inmediata para garantizar que tales escenas no se repitan en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma.