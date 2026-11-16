Autoridades colombianas capturan a Neyder Uñates López y su jefe de seguridad en Antioquia, enfrentando cargos por secuestro, homicidio y nexos con el Clan del Golfo y disidencias.

Las autoridades colombianas detuvieron a Neyder Yesid Uñates López, conocido como Primo Gay, y a Herny Sneyder Herrón Serna, alias Cherry, en la carretera del municipio de Yarumal, Antioquia. El juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos individuos, quienes se movilizaban en una motocicleta portando armamento de uso privativo.

Captura en carretera y decomiso de armamento

La intervención policial se llevó a cabo cuando los dos hombres circulaban por la vía mencionada. Durante el procedimiento, los agentes recuperaron dos pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y abundante munición. La Fiscalía General de la Nación confirmó estos hallazgos como evidencia material del operativo de seguridad.

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Cargos judiciales y estructuras criminales

Uñates López enfrenta múltiples imputaciones que incluyen concierto para delinquir agravado, secuestro simple y fabricación de explosivos. El expediente también detalla su supuesta participación en el uso ilegal de uniformes e insignias militares. Además, se investigan vínculos con el Frente 36 y la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo.

Historial de violencia y derechos humanos

La Fiscalía indica que Uñates López ingresó a las disidencias de las Farc a los 14 años y se convirtió en coordinador en 2021. Se le atribuye la coordinación de delitos de extorsión y homicidio en municipios como Anorí, Cáceres y Campamento durante los periodos comprendidos entre los años 2021 y 2025. Las investigaciones buscan establecer su responsabilidad por vulneraciones graves a los derechos humanos.

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Caso de secuestro y ataque policial

Entre los hechos investigados destaca el secuestro de dos campesinos en la vereda San Pablo durante el año 2022. Las víctimas permanecieron retenidas amarradas por aproximadamente 15 días bajo vigilancia armada antes de escapar. Asimismo, se le relaciona con el ataque al helicóptero gubernamental en Amalfi, Antioquia, que causó la muerte de 13 policías.

Extradición y asesinato de periodista

El gobernador de Antioquia ha solicitado formalmente la extradición de Uñates López debido a la gravedad de los crímenes cometidos. Adicionalmente, las autoridades vinculan al señalado con el asesinato del periodista Mateo Pérez, añadiendo una nueva dimensión a las acusaciones penales en su contra.