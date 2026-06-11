Detención de Periodistas en CDMX genera Polémica previo al Mundial 2026

Dos reporteros de Ahora MX denuncian haber sido esposados e incomunicados por policías en Periférico Sur mientras cubrían protestas sociales.

En un escenario marcado por la tensión y la vigilancia intensificada, se reportó un incidente sumamente preocupante en la Ciudad de México que involucra la detención de profesionales de la comunicación.

El pasado jueves, en las inmediaciones de Periférico Sur, específicamente a la altura del centro comercial Gran Sur, dos colaboradores del medio de comunicación Ahora MX, identificados como Axel Hernández y Ámbar Ruiz, fueron interceptados por elementos de seguridad pública. Estos periodistas se encontraban realizando labores fundamentales de cobertura informativa, documentando las diversas movilizaciones y protestas que han surgido en los días previos a la inauguración del Mundial 2026.

Según los testimonios iniciales y la denuncia pública emitida por el medio, los reporteros no solo fueron detenidos, sino que fueron esposados e incomunicados durante un periodo de tiempo que generó una profunda incertidumbre tanto en sus colegas como en sus familiares. La situación se tornó crítica cuando se reportó que no tenían acceso a medios de comunicación para informar sobre su paradero o el destino al que estaban siendo trasladados, lo que encendió las alarmas sobre el respeto a las garantías individuales y la libertad de prensa en el país.

La repercusión de este evento no se hizo esperar, extendiéndose rápidamente a través de las diversas plataformas de redes sociales, donde una ola de indignación y preocupación comenzó a crecer. Periodistas de diversas latitudes y defensores de los derechos humanos exigieron respuestas inmediatas a las autoridades capitalinas, señalando que el acto de documentar movilizaciones sociales no debe ser motivo de detenciones arbitrarias ni de maltratos por parte de las fuerzas del orden.

El contexto es particularmente sensible, ya que la Ciudad de México se encuentra en un estado de alerta máxima debido al despliegue de seguridad coordinado para el arranque de la Copa del Mundo. Las movilizaciones previas al evento deportivo han servido como plataforma para diversos grupos sociales que expresan su descontento, y es precisamente en estos puntos de fricción donde la labor periodística se vuelve esencial para mantener a la ciudadanía informada.

La denuncia de Ahora MX resalta una contradicción alarmante entre el discurso oficial de hospitalidad hacia los visitantes y el trato recibido por quienes buscan registrar la realidad social de la urbe. Ante la creciente presión pública y la viralización del caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conocida como SSC, se vio obligada a emitir una tarjeta informativa para ofrecer su versión de los hechos.

De acuerdo con el comunicado oficial, los oficiales de policía que patrullaban la zona observaron a la pareja de documentalistas portando diversas bolsas, lo cual, según el criterio de los agentes, justificaba la realización de una revisión preventiva. La institución argumentó que el objetivo de dicha acción era descartar la posesión de objetos peligrosos o prohibidos que pudieran representar un riesgo para la integridad de las personas presentes en las movilizaciones.

La SSC subrayó que todo el procedimiento se llevó a cabo bajo la vigilancia de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, asegurando que una vez verificada la inocuidad de las pertenencias de los periodistas, se les permitió retomar sus actividades laborales sin mayores contratiempos. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por el gremio periodístico, ya que la SSC omitió mencionar el uso de esposas o el periodo de incomunicación reportado por las víctimas.

Este incidente ocurre en un momento crucial para la capital mexicana, que se prepara para albergar el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica. El despliegue de seguridad es masivo, con el reforzamiento de la vigilancia en puntos estratégicos para gestionar la llegada de miles de aficionados y prevenir incidentes derivados de las protestas anunciadas.

A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen de orden y control, casos como el de Hernández y Ruiz ponen de manifiesto la fragilidad de los protocolos de actuación policial frente a la prensa. La discrepancia entre la versión del medio de comunicación y la de la autoridad gubernamental deja un vacío de verdad que solo puede llenarse mediante una investigación transparente.

Resulta imperativo que las fuerzas de seguridad sean capacitadas en el respeto a la labor informativa, entendiendo que la prensa no es un riesgo a neutralizar, sino un testigo necesario de la democracia y la seguridad pública. El respeto a la libertad de expresión debe prevalecer incluso en los operativos de seguridad más estrictos, garantizando que ningún periodista sea intimidado o retenido mientras ejerce su derecho constitucional de informar





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