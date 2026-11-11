Detención de sistemas radiales en el Centro de Control de Bogotá el 4 de noviembre

El 4 de noviembre un fallo en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Bogotá paralizó temporariamente los radares, generando dudas sobre la coordinación de las pruebas de la Aeronáutica Civil y el estado de la infraestructura de comunicaciones.

El pasado 4 de noviembre, a las 17:39 UTC, las pantallas radiales del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Bogotá comenzaron a congelarse, provocando una paralización parcial del flujo de información sobre el tránsito aéreo. El incidente fue documentado por personal de Vigilancia Radar de la Aeronáutica Civil y se registró en un informe técnico fechado el 6 de noviembre de 2026.

Detalles técnicos del congelamiento

Según el informe, los controladores detectaron el congelamiento en múltiples posiciones operativas. Los técnicos intentaron restablecer el servicio reiniciando dispositivos y cambiando los servidores SDP, sin éxito. Se reportaron latencias superiores a las habituales, tiempos de establecimiento de sesiones cercanos a un minuto y fallos al ejecutar comandos remotos. Estas señales fueron interpretadas como indicios de degradación o saturación de la red de comunicaciones.

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Intervenciones no coordinadas por la Aeronáutica Civil

Alrededor de las 21:00 UTC, el supervisor del Centro informó nuevamente un congelamiento parcial. En ese momento, el grupo de Telecomunicaciones de la Aeronáutica Civil estaba incorporando y probando servicios asociados a San Andrés sobre la infraestructura de red del centro. La falta de coordinación con la operación ATS, la supervisión ACC y el equipo técnico de la plataforma ATM ICON generó dudas sobre la planificación de las actividades durante ventanas de baja demanda.

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Reacción y restauración del sistema

Una vez solicitada la suspensión inmediata de las actividades y desconectados los servicios en prueba, el comportamiento general de las posiciones operativas se estabilizó. La autorización para detener temporariamente la aplicación ICON y realizar un arranque controlado, realizada a las 18:20 UTC, no implicó un apagado global del sistema. A las 18:35 UTC se registró la recuperación de la presentación radar, la actualización del tránsito aéreo y la respuesta de las posiciones de los controladores.

Repercusiones y próximos pasos

El informe técnico advierte sobre la importancia de evaluar conjuntamente los riesgos operacionales antes de realizar pruebas de infraestructura. Se resaltó la necesidad de programar actividades en ventanas de baja demanda y de coordinar con todas las áreas implicadas. El Centro de Control quadará las próximas pruebas en coordinación con el grupo de Telecomunicaciones para garantizar la continuidad del servicio y evitar interrupciones futuras.