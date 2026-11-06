Detención por falsedad marcaria en vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

La Fiscalía 108 de Santa Fe de Antioquia investiga la captura por falsedad marcaria de un hombre y la incautación de una motocicleta Yamaha SZ15RR 2024.

En la jornada del miércoles 4 de noviembre de 2026, las autoridades judiciales y policiales en el departamento de Antioquia llevaron a cabo una intervención operativa significativa contra la ilegalidad de vehículos. La acción se centró en la captación de un individuo acusado del delito grave de falsedad marcaria, un cargo que atenta directamente contra la propiedad intelectual y la seguridad vial en la región.

Captura y detalle del vehículo Yamaha

Los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron interceptar al sospechoso mientras transitaba por la vía que conecta la ciudad de Medellín con el municipio de Santa Fe de Antioquia. El punto exacto de la intervención fue el sector conocido popularmente como La Vara, una zona de alto tráfico vehicular que requiere vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad.

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Medios de prueba e identidad del acusado

Durante el procedimiento de control, los agentes de la ley aseguraron una motocicleta marca Yamaha, perteneciente a la línea SZ15RR y correspondiente al modelo 2024. La unidad presentaba una combinación de colores gris y negro, características que fueron documentadas detalladamente para fines probatorios. No se proporcionaron nombres propios del detenido, manteniendo el anonimato procesal en esta etapa inicial.

Responsables de la intervención policial

La operativa fue ejecutada bajo la dirección y supervisión directa de los efectivos pertenecientes a la Seccional de Tránsito y Transporte de la región. Este cuerpo policial ha intensificado sus rondas en los accesos principales del departamento para combatir el tráfico de unidades con identidad manipulada. La rápida respuesta permitió asegurar el vehículo antes de que el sujeto pudiera desviar su ruta o deshacerse de la evidencia en manos.

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Institución encargada del proceso judicial

Una vez completadas las diligencias de campo, tanto el hombre capturado como la motocicleta Yamaha SZ15RR fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia. Esta dependencia judicial es la encargada de abrir la investigación formal, verificar la identidad real del vehículo y determinar las penalidades correspondientes según la ley colombiana vigente.

Impacto en la seguridad vial regional

Este caso resalta la importancia crítica de combatir la falsedad marcaria, ya que estas unidades suelen carecer de seguros vigentes y se utilizan en actividades delictivas diversas. La Fiscalía 108 adelanta el proceso judicial correspondiente para garantizar que la justicia se haga de manera transparente. El sector La Vara se convierte así en un testimonio de la eficacia de las medidas de control implementadas en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia.