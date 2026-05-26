La Policía Nacional capturó al hombre conocido como "Juancho Marihuna", intentando evadir a la fuerza durante una operación en Arjona. El detenido resultó con 55 bolsas de marihuana, y será juzgado por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El comandante Pinotó Poveda subraya el compromiso de la Policía en el control de drogas y exhorta a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas.

El Departamento de Policía de Bolívar realizó una operación de vigilancia en el municipio de Arjona , un sector donde la presencia de la fuerza pública es constante para combatir la proliferación de sustancias ilícitas.

En el barrio Limonar, en un apartado conocido como "La Manga", los patrulleros acompañados de la unidad de control de drogas detectaron a un individuo de 45 años que fungía localmente con el apodo de "Juancho Marihuna". El personaje, conocido entre los vecinos por su supuesta actividad comercial de sustancias alucinógenas, intentó evadir a los agentes cuando éstos entraron en contacto visual y empezó a moverse de manera evasiva por el sector.

La Policía Nacional, al percatarse de la actitud sospechosa, procedió a detener a Juancho Marihuna ante los principios de la intervención. En el momento de la detención, los oficiales le comunicaron los derechos que le correspondían y le sometieron a un procedimiento de registro personal, incluyendo una revisión exhaustiva de sus pertenencias. Durante la inspección, las autoridades descubrieron 55 bolsas plásticas transparentes, cada una llena de una sustancia vegetal de color verdoso y textura similar a la marihuana.

El capturado fue trasladado de inmediato a la autoridad competente para que se le informara sobre las acusaciones que se le imputaban. Según la normativa vigente, el individuo será juzgado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, enfatizó la importancia de la operación y pidió a la comunidad que continúe colaborando en la vigilancia.

"El compromiso de nuestros uniformados es seguir fortaleciendo los controles y operativos en los municipios del departamento para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y garantizar la tranquilidad de la comunidad", afirmó el oficial. Como medida preventiva y de prevención a futuras agresiones al control, la policía continua su vigilancia permanente en zonas rurales y urbanas cercanas. Adicionalmente, se han intensificado los patrullajes en las carreteras que conectan con los municipios de interes.

Entre las acciones tomadas, la Unidad de Control de Drogas ha instalado sistemas de tecnología avanzada, como cámaras de vigilancia, mercenarios de drones y rastreo de GPS, para ofrecer mayor rastreabilidad. Al mismo tiempo, el Departamento de Policía hizo una convocatoria a la ciudadanía colombiana para denunciar notorios hechos relacionados con el tráfico de drogas.

Recalcaron que la información ciudadana constituye una pieza esencial para la dirección de obras en crisis o en los ciberespacios digitales, con la finalidad de impedir la aparición de cultivos clandestinos de marihuana o la sustracción de sustancias en la frontera de la zona. Los recortes y la anapla que la jurisdicción del Departamento de Bolívar ha sostenido durante los últimos años, conjuntamente con la escolta y la vigilancia, han ayudado a mantener estable el control de la zona en la búsqueda de un reemplazo de contacto con autoridades y asesoría especializada para la detección de drogas.

El objetivo común es limitar la extensión del tráfico y la manufactura clandestina de estupefacientes y, a la vez, elevar el nivel de confianza del público y la moral de las fuerzas de seguridad del país. El enfoque integral que adopta el Departamento de Policía, Impulsado por la seguridad ciudadana y las buenas relaciones con la comunidad, se ve potenciado por un programa de vigilancia de funcionamiento de bajo costo que incluye sensores de oxígeno de fase diurna, puntos de detección de objetos y dispositivos electromagnéticos, la extensión de la cobertura de la policía local, la fuerza de emergencia y la atención del discurso a las interrogaciones de los ciudadanos.

La organización también se ha comprometido a un mayor respaldo tecnológico con el fin de marcar de forma clara las fronteras de la lucha contra el narcotráfico. En términos legales, la captura y posterior proceso del individuo se lleva siempre bajo el respeto de los principios del derecho comparado, asegurando la due diligence para la disolución del delito de tráfico y la magnitud de la confiscación de las drogas encontrados en poseyores. La medida generó un importante anuncio judicial.

Se indicó que el proceso se recorrerá dentro del marco regulatorio de la Ley de Control de Estupefacientes y de la Ley de Drogas, y el caso será llevado a la respetuosa jurisdicción predilecta. Se subraya el papel de los ciudadanos en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta y transparente.

Finalmente, la presencia constante de las fuerzas de seguridad en Arjona ha permitido una coordinación clara y un sentido de urgencia ante la presencia de cultivos y narcotráfico. Este puesto de los patrulleros, bajo la autoridad militar local, ha marcado una corriente de valor para la reorientación de la región en la dirección de la prevención y la defensa contra la actividad delictiva.

Con esta operativa se valida la importancia de la inteligencia de campo, los métodos de mantenimiento de la ley y los esfuerzos de conciencia ciudadana. La información recibida por la policía sigue siendo un componente crítico de la lucha contra la droga, obligando a los operadores a mantenerse alerta, consciente y proactivos. Con la ayuda de la comunidad, el departamento mantiene la transparencia y la responsabilidad ante la sociedad.





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