Detenido en el extranjero ex reservista de Marina de EE.UU. acusado de asesinar a su esposa colombiana

David Varela, ex reservista de la Marina de EE.UU., fue capturado fuera del país tras semanas de búsqueda internacional, acusado del brutal asesinato de su esposa, la inmigrante colombiana Lina Guerra Echavarría, cuyo cuerpo fue hallado en el congelador de su hogar en Virginia.

El ex reservista de la Marina de los Estados Unidos, David Varela , principal sospechoso del brutal asesinato de su esposa, la inmigrante colombiana Lina Guerra Echavarría , ha sido finalmente capturado fuera de las fronteras estadounidenses. La noticia, anunciada por el director del FBI , Kash Patel, pone fin a semanas de intensa búsqueda internacional.

Varela, de 38 años, enfrenta cargos graves por asesinato en primer grado, en relación con la muerte de Guerra Echavarría, de 39 años y originaria de Medellín, Colombia. El cuerpo de la víctima fue descubierto en circunstancias escalofriantes dentro de su propia residencia en el estado de Virginia, un suceso que ha generado una profunda conmoción no solo en la comunidad local sino también a nivel internacional. En un comunicado emitido a través de su cuenta oficial en la red social X, Patel detalló que Varela se encontraba prófugo de la justicia desde hacía aproximadamente dos meses. Si bien no se ha revelado el lugar exacto de su detención para salvaguardar la integridad de las operaciones, el director del FBI confirmó que se están realizando los trámites necesarios para su pronta extradición. El objetivo es que el sospechoso comparezca ante el sistema judicial estadounidense y responda por los cargos que se le imputan. Patel extendió un reconocimiento especial a la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional, así como a todos los socios y al esfuerzo interinstitucional que resultaron cruciales para lograr el rápido arresto y el regreso del fugitivo a suelo norteamericano. El director enfatizó un mensaje contundente: la justicia es implacable y no olvida los crímenes graves. Las investigaciones preliminares sugieren que David Varela habría emprendido un vuelo con destino a Hong Kong poco antes de que se emitiera formalmente la imputación en su contra, lo que indica una presunta planificación para evadir la acción de la justicia. El trágico hallazgo del cuerpo de Lina Guerra Echavarría tuvo lugar el pasado 5 de febrero. Fue entonces cuando los agentes de la Policía de Norfolk, Virginia, acudieron a la residencia que la pareja compartía, alertados por la familia de la víctima, quienes habían perdido todo contacto con ella. Lamentablemente, los restos de Guerra Echavarría fueron localizados ocultos dentro del congelador de la cocina, una escena que ha conmocionado a los investigadores y a la opinión pública. La autopsia forense, realizada por las autoridades competentes, dictaminó que la causa del deceso de la colombiana fue un traumatismo severo causado por fuerza contundente, combinado con asfixia. Testimonios de familiares y allegados a la víctima revelan que la pareja se conoció en Florida y mantenía una relación que se extendía por más de una década. Estos mismos allegados han descrito al ahora acusado como una persona posesiva, que ejercía un control excesivo y restrictivo sobre las actividades cotidianas y la vida laboral de Lina Guerra Echavarría, lo que podría arrojar luz sobre los motivos detrás de este horrendo crimen. La comunidad colombiana en Estados Unidos y en Colombia sigue de cerca este caso, exigiendo justicia para Lina y un castigo ejemplar para el responsable





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