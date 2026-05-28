Detenido individuo sospechoso de coordinar extorsiones en el Valle del Cauca

Las autoridades han detenido a un individuo sospechoso de coordinar extorsiones en la zona rural de Ginebra, Valle del Cauca. El hombre habría sido miembro de la red de apoyo de las disidencias de las Farc en la zona durante cinco años. Las autoridades han identificado a este individuo como el responsable de extorsiones en la zona.

En el Valle del Cauca, las autoridades han detenido a un individuo sospechoso de coordinar extorsiones contra comerciantes, campesinos y líderes sociales en la zona rural de Ginebra .

Este hombre habría sido miembro de la red de apoyo de las disidencias de las Farc en el Valle, zona rural de Ginebra, durante cinco años. La detención se produjo en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas y prendas militares. Las autoridades han identificado a este individuo como el responsable de extorsiones en la zona.

Además, se ha informado que las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se han disfrazado de 'cazatalentos de fútbol' para atraer a menores y reclutarlos. Ambos grupos ilegales buscan controlar corredores estratégicos ubicados en la cordillera Central, especialmente en municipios como Ginebra. Estas zonas son consideradas clave para el tráfico de armas, movilidad armada y rutas relacionadas con economías ilegales.

Las autoridades han mantenido presencia permanente en distintos corredores rurales y urbanos del Valle del Cauca con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. En un comunicado, la Asociación Colombiana de Universidades ha llamado a evitar señalamientos contra las universidades y resaltó el impacto de la educación superior en millones de familias y su aporte social.

Comunidades en Buenaventura han denunciado que el ELN está constriñendo a los electores en la zona. El Gobernador del Quindío ha calificado como irresponsable el uso de $20.000 millones para subsidiar peajes en el eje cafetero. Daniel Briceño ha aclarado si votará por Paloma Valencia tras crítica a Juan Daniel Oviedo. La discusión en el CNE sobre si se pronuncian o no por posibles violaciones de ley electoral en campaña continúa.

En otro tema, el exfiscal Gómez Méndez ha hablado sobre Iván Cepeda y su posible llegada a la Presidencia. Laura Sarabia ha compartido su opinión sobre la embajada y su experiencia personal





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