Detenido por disturbios en la Universidad de Antioquia quedó en libertad pese a evidencias

La concejala de Medellín denunció que alias El Cuervo, señalado de atacar a la policía y con vínculos al ELN, fue liberado por un fiscal de la URI.

Un hombre señalado de haber participado en los recientes disturbios en la Universidad de Antioquia (UdeA) y de disparar contra la Policía fue capturado en flagrancia, pero horas después quedó en libertad, lo que ha generado indignación entre las autoridades locales.

La concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció que Diego Manuel Guzmán Gallón, de 27 años, conocido con el alias de El Cuervo, fue dejado en libertad por decisión de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) pese a que durante el procedimiento le fueron incautados elementos que lo vinculan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según la denuncia, alias El Cuervo habría sido identificado por organismos de inteligencia como uno de los principales dinamizadores de las protestas violentas que se registraron en el campus universitario.

Las autoridades le atribuyen haber disparado contra uniformados de la Policía durante los enfrentamientos y, al momento de su captura, le fueron hallados en su vivienda una bandera atribuida al ELN, pasamontañas, chalecos identificados como de periodista, estudiante y defensores de derechos humanos, así como elementos que sugerían su participación en la elaboración de artefactos explosivos improvisados. La concejala Carrasquilla criticó la decisión del fiscal y señaló que la Fiscalía General de la Nación debe asignar este tipo de casos a fiscales especializados en terrorismo, pues considera que la liberación del detenido pone en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria.

Tanto la Alcaldía de Medellín como la concejala sostienen que alias El Cuervo tendría vínculos con el ELN, hipótesis que hace parte de las investigaciones en curso. Se le señala de haber participado en la instalación de banderas alusivas a esa guerrilla durante conmemoraciones relacionadas con el grupo armado ilegal, y de utilizar fachadas de corporaciones campesinas para reclutar jóvenes en sectores periféricos del Valle de Aburrá.

Las autoridades continúan recopilando pruebas e identificando a otras personas que habrían participado en los disturbios para establecer responsabilidades y adelantar los procesos judiciales correspondientes, mientras la concejala insiste en que la Fiscalía debe fortalecer la atención de casos relacionados con grupos armados ilegales. Este hecho se suma a una serie de denuncias sobre la presencia del ELN en la universidad, aunque la misma UdeA ha asegurado que no tiene evidencia de la presencia de esa guerrilla en el campus tras los disturbios.

Sin embargo, la liberación de alias El Cuervo ha generado un fuerte debate sobre la efectividad de las autoridades judiciales para procesar a presuntos miembros de grupos armados. La comunidad universitaria y las autoridades locales esperan que la Fiscalía revise el caso y evite que situaciones similares se repitan, garantizando que quienes atentan contra la seguridad y el orden público sean llevados ante la justicia de manera ejemplar





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