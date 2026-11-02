Detenido por falsedad marcaria en vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia

La Seccional de Tránsito y Transporte capturó a un hombre en Santa Fe de Antioquia por falsedad marcaria. La Fiscalía 108 Seccional investiga el caso tras la inmovilización de una Yamaha NMAX.

La Seccional de Tránsito y Transporte llevó a cabo una operación de seguridad en el sector Filadelfia, ubicado en el kilómetro 113+400 de la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia. Como resultado directo de este operativo, los agentes lograron la captura de un hombre por el delito de falsedad marcaria. Este hecho ocurre en el contexto de planes de prevención, control y verificación de antecedentes que la entidad desarrolla rutinariamente en la región.

Detalles del Operativo en Santa Fe de Antioquia

Los uniformados realizaron esta intervención el miércoles 28 de octubre de 2026, hacia las 4:50 de la tarde. Durante el procedimiento, la autoridad no solo detuvo a la persona implicada, sino que también procedió a inmovilizar un vehículo de dos ruedas. Específicamente, se trató de una motocicleta Yamaha NMAX, modelo 2019, de color negro mate. La evidencia indica que la unidad estaba siendo transportada mediante encargo, lo cual sugiere posibles irregularidades en la documentación o procedencia de la moto.

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Inmovilización de Vehículo por Encargo

La Yamaha NMAX detenida fue asegurada junto con el capturado para su posterior proceso legal. La condición del vehículo como parte de un encargo llama la atención de las autoridades, dado que este método de transporte a menudo se asocia con la comercialización de bienes sin el control oficial correspondiente. La intervención inmediata de la Seccional de Tránsito y Transporte permite evitar que bienes de dudosa procedencia circulen libremente por las vías de Antioquia, garantizando un mayor orden en el tránsito local.

Entrega a la Fiscalía 108 Seccional

Tras realizar las averiguaciones preliminares en la escena del incidente, tanto el hombre capturado como la motocicleta inmovilizada fueron puestos a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia. Esta instancia judicial es la encargada de dirigir la investigación penal y determinar las medidas técnicas y procedimentales que se aplicarán en este caso. La transferencia de los sujetos al ámbito de la Fiscalía marca el inicio formal del proceso sancionador por la presunta comisión del delito de falsedad marcaria.

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Impacto en la Seguridad Vial de la Región

Este tipo de operaciones refuerza la presencia del Estado en arterias viales estratégicas como la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia. La vigilancia constante busca disuadir actividades ilícitas y asegurar que los vehículos que transitan cumplan con la normativa vigente. Para los ciudadanos que utilizan esta ruta, estas acciones representan una medida de protección que contribuye a la reducción de la delincuencia asociada al tráfico de bienes y documentos falsificados.

Próximos Pasos en la Investigación

La Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia analizará las pruebas reunidas por la Seccional de Tránsito y Transporte. Dependiendo de los resultados, se procederá con las acusaciones formales correspondientes. Este caso sirve como recordatorio de la importancia de la fiscalización vehicular para mantener la integridad del mercado automotriz y la seguridad pública en la región de Antioquia.