Detenido Proceso de Extradición de Zulma Guzmán en Londres por Conflictos Jurisdiccionales

La audiencia de extradición de Zulma Guzmán en Reino Unido se detuvo tras notificación de imputación en Colombia. El juez decide prioridad entre ambos procesos penales vinculados a las frambuesas con talio.

La audiencia judicial prevista para el lunes 2 de noviembre en Londres, destinada a evaluar la posible extradición de la empresaria colombiana Zulma Guzmán, se ha visto suspendida temporalmente. El juez británico ordenó esta interrupción inmediata tras recibir la notificación oficial sobre una imputación de cargos que está programada para el próximo 9 de noviembre en Colombia. Esta novedad procesal ha obligado a la magistratura del Reino Unido a detener las diligencias actuales para analizar la viabilidad y los pasos a seguir ante la coexistencia de dos frentes legales activos.

Zulma Guzmán permanece recluida en el territorio del Reino Unido y es la principal investigada por su presunta vinculación en el caso del envío de frambuesas contaminadas con talio. Este episodio criminoso provocó la muerte de dos menores en Bogotá durante el mes de abril de 2025, generando un amplio impacto mediático y judicial. La Fiscalía General de la Nación en Colombia ha manifestado su intención de avanzar simultáneamente en su propio proceso penal mediante una audiencia virtual, lo cual añade una capa de complejidad diplomática al trámite.

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Mecanismo Jurídico y Conflictos de Competencia

El procedimiento británico tiene como objetivo principal determinar si la empresaria debe ser entregada a las autoridades colombianas para que responda penalmente por los hechos investigados. Sin embargo, la situación actual presenta un escenario de jurisdicción cruzada donde dos instancias judiciales están operando en paralelo. En el Reino Unido se está estudiando la solicitud formal de extradición presentada por Bogotá, mientras que en Colombia se prepara la imputación formal de cargos, una actuación legal distinta al procedimiento de entrega de personas.

Según lo reportado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, la comunicación de la Fiscalía colombiana sobre la nueva diligencia fue el detonante que interrumpió la primera audiencia del proceso de extradición en Londres. Este conflicto requiere una definición clara sobre cuál de las dos actuaciones tendrá prioridad legal para no vulnerar los derechos procesales de la acusada. La interrupción actual no implica que la extradición haya sido negada de forma definitiva, sino que es pendiente resolver la coordinación logística y legal entre ambos sistemas judiciales.

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Posiciones de las Partes y Decisiones Futuras

Se espera que para este martes 3 de noviembre se tome una decisión preliminar sobre cuál de los dos procesos judiciales mantendrá su curso con prioridad. Asimismo, para el jueves se anticipa una resolución definitiva sobre la continuidad del trámite en la capital británica. Las autoridades judiciales están evaluando varias opciones, que incluyen mantener las cuatro jornadas de audiencia inicialmente programadas o, por el contrario, aplazar todo el procedimiento hasta los meses de abril o mayo de 2027 para sincronizarlo con el proceso colombiano.

La programación de la imputación en Colombia ha abierto un debate significativo sobre los tiempos del proceso británico, dado que la eventual entrega de Zulma Guzmán depende directamente de esta coordinación. La investigación criminal está estrechamente ligada al envío de las frambuesas tóxicas que fueron remitidas en abril de 2025 al apartamento del economista Juan de Bedout. El envenenamiento causado por esta sustancia provocó el fallecimiento de la hija de Bedout y de una amiga de la menor, mientras que otras dos adolescentes sufrieron intoxicación severa.

Impacto Real y Cronología del Caso

Zulma Guzmán se encuentra detenida en Londres desde diciembre de 2025, fecha en la que fue rescatada de las aguas del río Támesis, tal como confirmaron diversos medios de comunicación del país. Desde ese momento, las autoridades colombianas han mantenido una presión constante para que la imputada comparezca ante la justicia nacional y asuma la responsabilidad por los crímenes. Durante la diligencia judicial del lunes, Guzmán apareció frente al tribunal con el cabello rubio a la altura de los hombros, vistiendo una blusa blanca y un blazer negro, según las imágenes divulgadas por Focus Noticias.

La empresaria estuvo acompañada por personal de custodia durante toda la sesión, lo que refleja el alto nivel de seguridad requerido para estos casos de alto perfil. El siguiente paso crucial consistirá en conocer la decisión final sobre la coordinación de ambos procedimientos y determinar si se mantiene el calendario previsto para estudiar la extradición. La claridad en este punto será determinante para definir si la justicia colombiana podrá investigar y juzgar a Guzmán de manera efectiva en el futuro próximo.