Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón negaron su participación en la retención de rehenes en Cartagena. Avances judiciales confirman la vinculación formal al proceso penal por 87 víctimas.

Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón rechazaron formalmente la acusación de secuestro extorsivo agravado en el marco de la investigación por la toma del almacén Éxito en Cartagena. Este rechazo ocurrió durante la comparecencia judicial de la noche del miércoles 25 de noviembre ante la jueza competente, marcando un paso crucial en el proceso legal contra los presuntos autores materiales.

Compariencia judicial y rechazo a imputaciones

Los dos hombres capturados durante el operativo de liberación de rehenes declararon que no aceptaban la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación. La autoridad judicial registró explícitamente esta negativa, lo que implicaba que el caso continuaba su curso administrativo y legal sin que se produjera un archivo inmediato de las diligencias. Ambos individuos mantuvieron su postura de inocencia respecto a los hechos atribuidos como coautores del delito.

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La jueza procedió a dejar constancia escrita de la respuesta de los procesados, aclaraendo que la negativa a confesarse responsables no servía como mecanismo para desvincularlos de la investigación penal en curso. Esta decisión judicial confirmó que la estructura del proceso se mantenía intacta y que las autoridades competentes podían seguir recopilando pruebas para sustentar los señalamientos presentados contra Torres Manco y Mejía Blandón.

Contexto de la retención de 87 personas

Los cargos se fundamentan en la toma del establecimiento comercial donde 87 personas permanecieron retenidas durante aproximadamente 16 horas. El incidente se desarrolló entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, generando una crisis humanitaria y operativa que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para liberar a los trabajadores y clientes atrapados.

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La extensión del tiempo de retención, cercana a las dieciséis horas, elevó la gravedad jurídica de los hechos al configurar el tipo penal de secuestro extorsivo agravado. La Fiscalía General de la Nación basó su acusación en la privación de la libertad de los rehenes, estableciendo a los acusados como presuntos coautores directos de la planificación y ejecución de la estrategia de retención.

Vinculación formal y presunción de inocencia

Tras escuchar las declaraciones, la jueza formalizó la vinculación al proceso penal de Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón en calidad de imputados. Esta medida garantiza que la actuación judicial continúe mientras la Fiscalía adelanta las diligencias necesarias para probar la posible responsabilidad penal de los procesados ante la justicia colombiana.

Es fundamental recordar que la formulación de cargos no equivale a una condena definitiva en un tribunal. Por esta razón, tanto Torres Manco como Mejía Blandón mantienen su presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso, obligando a los investigadores a presentar evidencias sólidas que respalden los cargos de secuestro y extorsión imputados en el caso del almacén Éxito.