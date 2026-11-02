Deterioro Crítico del Paseo del Comercio en Bucaramanga: 5 Amenazas Urbanas

El Paseo del Comercio en Bucaramanga enfrenta riesgo de caídas por baldosas rotas y huecos en redes. La invasión informal y el abandono del mobiliario amenazan este hito urbano.

El emblemático Paseo del Comercio, ubicado en la tradicional calle 35 entre las carreras 12 y 19 de Bucaramanga, enfrenta una crisis estructural de deterioro que compromete su integridad física y su función social. Este corredor peatonal, históricamente diseñado como un espacio central para el encuentro ciudadano y el dinamismo económico, se ha transformado en una zona de alto riesgo para los transeúntes debido a la acumulación de deficiencias técnicas y desorden público.

Riesgo de Caídas por Huecos y Baldosas Rotas

La seguridad de los peatones está seriamente comprometida por la desaparición de tapas de redes públicas, víctimas de hurto que han dejado aberturas peligrosas sin protección adecuada. Ante la falta de intervención oportuna por parte de las autoridades competentes, ciudadanos y usuarios del sector han tenido que improvisar coberturas caseras para evitar accidentes, evidenciando una falla crítica en la respuesta institucional.

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Paralelamente, el estado deplorable del pavimento constituye un peligro permanente. En múltiples puntos del trayecto se observan baldosas levantadas, partidas o sueltas, lo que convierte la caminata en una travesía arriesgada. Adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida son los grupos más vulnerables a sufrir lesiones graves en este entorno, especialmente cuando el agua acumulada durante las lluvias salpica a los usuarios.

Invasión Informal y Control de Motocicletas

La ocupación desmedida del espacio público por ventas ambulantes ha restringido significativamente las zonas destinadas al tránsito peatonal. Aunque el trabajo informal es una realidad social que requiere atención y alternativas dignas, su crecimiento sin regulación suficiente altera el orden de convivencia y genera inconformidad entre los comerciantes establecidos, quienes operan en un entorno desordenado.

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La presencia constante de motocicletas en este eje vial agrava la problemática, ya que la vía fue concebida prioritariamente para peatones. La circulación de estos vehículos genera riesgos de colisiones, interrumpe la tranquilidad del área y demuestra la ineficacia de los controles existentes, lo que exige la recuperación del carácter peatonal original del espacio.

Abandono Social y Falta de Mantenimiento

La calle 35 también ha servido como improvisado dormitorio al aire libre para personas en situación de calle, quienes encuentran refugio nocturno en sus andenes. Esta realidad refleja una ausencia de programas institucionales que atiendan con dignidad a esta población, contribuyendo a la pérdida del carácter acogedor del espacio público y generando preocupación por la falta de soluciones integrales.

El deterioro del mobiliario urbano acelera la percepción de abandono. Las bancas averiadas, los elementos estructurales dañados y las luminarias inoperantes restan atractivo y seguridad al sector. Estos componentes no son meros adornos, sino factores fundamentales para el bienestar de los visitantes, y su estado actual transmite una imagen de descuido que afecta la reputación del centro de la ciudad.

Estrategia Integral para la Recuperación Urbana

La situación actual exige una intervención que supere las reparaciones aisladas e incluya la reposición completa de tapas de redes, el ordenamiento de ventas informales y la renovación del mobiliario. Es indispensable fortalecer la vigilancia constante y fomentar la corresponsabilidad ciudadana para prevenir que los daños se repitan en el futuro.

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Preservar el Paseo del Comercio implica proteger la memoria urbana de Bucaramanga y reconocer el valor de décadas de actividad económica y social en la ubicación. La recuperación debe entenderse como un compromiso compartido que involucre a comerciantes, residentes, visitantes y autoridades para garantizar un espacio seguro, ordenado y funcional para todos los usuarios.