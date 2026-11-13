Detienen a Damián Barrientos por agresión a agente de movilidad en Medellín

La Fiscalía investiga a Damián Barrientos por agresión e intento de homicidio contra un agente de la Secretaría de Movilidad de Medellín en la zona comercial de El Hueco.

Las autoridades judiciales y policiales de Medellín dieron con la captura de Damián Barrientos, el hombre acusado de golpear e intimidar con un arma blanca a un funcionario de la Secretaría de Movilidad en la ajetreada zona comercial de El Hueco.

Tras ser plenamente identificado por los investigadores del Sijín, el sujeto decidió presentarse voluntariamente en la estación de policía La Candelaria, poniendo fin a la búsqueda intensiva que mantenía la fuerza pública.

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Detalle de la agresión violenta

El violento incidente ocurrió el pasado viernes durante las labores diarias de regulación y control vehicular en la intersección de la carrera Cundinamarca con la calle Maturín, un punto estratégico en el corazón comercial de la ciudad.

El agente de movilidad fue increpado de manera frontal y agresiva por Barrientos, quien mostraba un claro estado de alteración emocional mientras le reclamaba por una sanción administrativa previa.

En los registros de video captados en el lugar se aprecia cómo el motociclista lanza múltiples puñetazos al rostro del funcionario mientras lo insulta, ignorando las advertencias de orden para desescalar el conflicto inmediato.

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El agresor utilizó una arma blanca para intimidar a la víctima y evitar que esta se retirara del lugar, intentando lesionarlo en varias ocasiones mientras el agente retrocedía para proteger su integridad física.

Motivación y antecedentes del conflicto

La ira del agresor provenía de un procedimiento realizado el pasado 31 de octubre durante las llamadas rodadas de Halloween, donde Damián Barrientos fue multado por circular sin licencia de conducción vigente.

Estas celebraciones irregulares generan frecuentemente controles estrictos por parte de las autoridades locales, lo que ha derivado en tensiones y confrontaciones entre motociclistas y funcionarios de tránsito en los últimos meses.

El segundo sujeto presente en la escena, quien también portaba un arma, obligó al atacante a huir temporalmente del lugar, evitando así una escalada mayor de la violencia en ese momento específico.

Rastreo policial y entrega voluntaria

Ante la gravedad de los hechos, la policía inició operaciones de rastreo que incluyeron la presencia en el domicilio del implicado, lo que acorraló a Damián Barrientos dentro de la operación judicial.

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La presión del cerco judicial y las investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por el Sijín forzaron la decisión del sujeto de entregarse en la estación de policía La Candelaria para responder por los cargos.

La Alcaldía de Medellín informó que esta entrega voluntaria es el resultado directo de la efectiva coordinación entre las unidades de investigación y las fuerzas de seguridad pública operativas.

Consecuencias legales e impacto público

El funcionario afectado interpuso denuncia formal contra Barrientos por los delitos de agresión a servidor público e intento de homicidio, casos que ahora serán investigados por la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue conducido inmediatamente a disposición de la Fiscalía para que se determinen los cargos exactos y se inicie el proceso judicial correspondiente ante la gravedad de los hechos denunciados.

Desde la Secretaría de Movilidad se reiteró una postura firme contra estos actos de intolerancia, destacando que este es el segundo ataque violento contra agentes de control en el área metropolitana en menos de dos semanas.

Este caso se suma al incidente reportado el pasado 27 de octubre en Itagüí, evidenciando una tendencia preocupante de violencia hacia el personal de seguridad y control en la región metropolitana.