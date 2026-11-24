La policía británica arresta a dos sospechosos tras un allanamiento en Anmer Hall, propiedad de Guillermo y Catalina en Norfolk, durante la ausencia de la familia real.

Las autoridades policiales británicas confirmaron este martes el arresto de dos individuos sospechosos de participar en un robo con allanamiento de morada e intrusión en una propiedad privada perteneciente a los príncipes Guillermo y Catalina. El incidente ocurrió en el condado rural de Norfolk, específicamente en la finca de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, donde los dos detenidos fueron capturados por agentes que respondieron a una alerta temprana sobre actividad sospechosa en el terreno.

Detalles del operativo policial en Anmer Hall

La policía de Norfolk detalló en un comunicado oficial que la propiedad en cuestión, identificada como Anmer Hall, estaba completamente desocupada en el momento de la irrupción. Los oficiales recibieron la llamada de aviso poco antes de las 18H00 (hora local y GMT) del lunes, lo que desencadenó una respuesta inmediata y coordinada para asegurar el perímetro y investigar las denuncias sobre intrusiones en el predio.

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En respuesta a la emergencia, los agentes desplegaron recursos especializados que incluyeron perros de rastreo, drones de vigilancia aérea y un helicóptero perteneciente a la unidad aérea de la policía nacional. Esta movilización masiva de medios tuvo como objetivo principal apoyar las labores de búsqueda y asegurar que los sospechosos fueran localizados dentro de la misma finca antes de que pudieran huir de la zona rural.

Ubicación de la familia real y reacciones

En el momento de los hechos, el príncipe Guillermo, la princesa Catalina y sus tres hijos se encontraban en Forest Lodge, su residencia principal ubicada en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a aproximadamente 40 kilómetros al oeste de Londres. La Casa Real británica no ha emitido ningún comunicado oficial hasta el momento, dejando sin respuesta pública la pregunta sobre si la seguridad de sus bienes será reforzada tras esta violación de la propiedad privada.

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Mientras tanto, el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, reside desde febrero en una mansión dentro de la misma finca de Sandringham. La proximidad de otra residencia real activa dentro del mismo complejo ha generado preocupación sobre la seguridad del complejo, aunque las autoridades han confirmado que el foco del allanamiento se centró exclusivamente en la mansión de diez dormitorios de Anmer Hall, perteneciente al heredero al trono.

Historial de intrusiones en propiedades reales

Este incidente no es el primero que afecta a los bienes de la familia real británica, marcando un patrón preocupante de vulnerabilidad en sus residencias. En octubre de 2024, varios individuos entraron sin autorización en la finca real de Windsor, accediendo a un edificio agrícola donde robaron una camioneta y un vehículo todoterreno, lo que evidenció fallos en los controles de acceso de la zona.

Además, la finca de Windsor fue escenario de otra intrusión significativa el día de Navidad de 2021, cuando un joven con problemas de salud mental fue detenido portando una ballesta cerca de los apartamentos de la reina Isabel II. El hombre, quien posteriormente fue condenado a nueve años de prisión, afirmó tener la intención de atentar contra la vida de la soberana, que se encontraba en el castillo en aquella fecha histórica.

Impacto político y contexto reciente

La revelación de este allanamiento coincide temporalmente con una reunión significativa del príncipe Guillermo con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street. Este encuentro marca la primera visita de un miembro de la familia real a la residencia del jefe de gobierno en 14 años, desde la realizada por la reina Isabel II en 2012 para asistir a una reunión del Consejo de Ministros con motivo del jubileo de diamante de la monarca.

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El incidente ocurre en un momento de alta visibilidad para la monarquía, donde la seguridad de los miembros de la familia real es un tema de interés nacional constante. Las autoridades locales continúan investigando los motivos exactos de la intrusión en Anmer Hall, mientras que la prensa británica, incluyendo medios como The Sun y The Daily Telegraph, ha cubierto extensamente los detalles de la operación policial y la ubicación de los sospechosos en el territorio de Sandringham.