Detienen a hombre armado que intentó ingresar a cena de la Casa Blanca donde estaba Trump

Un hombre armado fue arrestado por el Servicio Secreto de EE.UU. tras intentar ingresar a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump. Identificado extraoficialmente como Tomas Colen Allen, el sospechoso es descrito como un ingeniero y profesor con antecedentes en tecnología y videojuegos.

Los servicios secretos estadounidenses detuvieron este sábado a un hombre armado que intentó ingresar a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), donde se encontraban el presidente Donald Trump , la primera dama Melania Trump y otros altos funcionarios.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad, fuentes cercanas al caso lo identifican como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, California, que trabajaba como profesor y desarrollador de software. Trump compartió en su red social Truth Social imágenes del arrestado, incluyendo una fotografía en la que aparece esposado en el suelo del hotel donde se celebraba el evento.

También difundió grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa al sospechoso corriendo hacia el control de seguridad, mientras agentes del Servicio Secreto desenfundaban sus armas y disparaban. Sin embargo, ninguno de los mensajes incluye una identificación formal del detenido.

En una rueda de prensa posterior al incidente, Trump describió al atacante como un 'loco' y un 'lobo solitario' que no logró superar el perímetro de seguridad donde el mandatario cenaba junto a su esposa, el vicepresidente JD Vance y cientos de periodistas y políticos. El presidente también afirmó que el hombre disparó a un agente, pero este resultó ileso gracias a su chaleco antibalas.

Aunque no hay confirmación oficial, varios medios han publicado que el sospechoso es un ingeniero mecánico e informático con experiencia en videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa C2 Education, según su perfil en LinkedIn. El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, declaró al periódico Los Angeles Times que Allen impartía clases particulares a estudiantes de secundaria en esta organización sin fines de lucro, donde era descrito como una persona 'muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias', además de 'amable y tranquila'.

Allen estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech) y posteriormente trabajó como desarrollador de software para una aplicación educativa. También tiene un máster en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California y realizó prácticas en la NASA.

Además de su labor como profesor, se define como 'desarrollador de videojuegos independiente'. El sospechoso, que no resultó herido pero fue trasladado a un hospital, enfrenta dos cargos graves relacionados con tenencia ilegal de armas y agresión, según informó la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, quien añadió que 'este individuo tenía intención de causar el mayor daño posible'





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