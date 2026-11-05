Detienen a Juez Mexicano Luis Benítez Alcántara por Soborno de 2 Millones de Dólares en Colombia

Autoridades colombianas y estadounidenses detienen a Luis Benítez Alcántara. El magistrado mexicano fue acusado de recibir un soborno para liberar a Andrew Clark, lugarteniente de Ryan James Wedding.

El gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves la detención en territorio colombiano de Luis Benítez Alcántara, un magistrado mexicano que enfrenta nueve cargos federales por aceptar un soborno de 2 millones de dólares. Esta acción legal tiene como objetivo principal facilitar la liberación ilegal de Andrew Clark, quien es identificado como el segundo al mando de una red de narcotráfico internacional. La operación conjunta involucró directamente a las fuerzas de seguridad de Colombia, coordinando acciones con las agencias federales estadounidenses para asegurar el arresto del juez acusado.

Detalles del Soborno y Liberación Ilegal

Los detalles proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan que Luis Benítez Alcántara estaba ejerciendo como juez de distrito en la capital mexicana cuando asumió el caso controvertido en octubre de 2024. En aquel momento, el juez tuvo a su cargo las audiencias relacionadas con Andrew Clark, un ciudadano canadiense acusado de ser el lugarteniente directo del exatleta olímpico Ryan James Wedding. Durante estas primeras comparecencias en octubre de 2024, el magistrado mexicano dictó la orden de encarcelamiento para Clark, decretando su ingreso a la prisión bajo custodia federal.

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No obstante, la estrategia de la organización criminal cambió drásticamente mes siguiente, cuando Washington solicitó formalmente la extradición de Clark mientras las investigaciones continuaban para dar captura a su jefe, el exsnowboardista Wedding, quien se encontraba oculto. La estructura criminal de Andrew Clark logró movilizar fondos significativos mediante pequeñas transferencias que sumaron aproximadamente 2,75 millones de dólares. Estos recursos fueron destinados específicamente para financiar el plan de fuga, el cual requería sobornar al magistrado Benítez para alterar el curso legal de la justicia y obtener la libertad de su líder operativo.

Posiciones de las Autoridades y Nuevos Cargos

Según el comunicado oficial del DHS, el momento crítico ocurrió el 24 de febrero de 2025, fecha en la que Luis Benítez Alcántara recibió el pago completo del soborno de 2 millones de dólares. Inmediatamente después de confirmar la recepción de estos fondos ilícitos, el juez concedió la fianza a Andrew Clark y ordenó su puesta en libertad, violando frontalmente los procedimientos judiciales establecidos. Esta decisión judicial permitió que Clark escapara de la custodia temporal, aunque fue detenido nuevamente poco después y restituido a la jurisdicción estadounidense para enfrentar sus propios cargos.

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Las autoridades federales han dejado claro que Luis Benítez Alcántara enfrenta actualmente nueve cargos distintos derivados de su supuesta colaboración para liberar a Andrew Clark. La acusación no solo se centra en el acto de soborno en sí, sino en la corrupción institucional que permitió eludir el sistema de justicia. Estados Unidos ya ha iniciado los trámites formales solicitando la extradición del juez a través de las vías diplomáticas y legales con el gobierno de Bogotá, donde fue capturado el domingo pasado.

Impacto en la Operación contra Ryan James Wedding

Este arresto representa un golpe estratégico importante en la operación a largo plazo del FBI y la policía federal estadounidense contra Ryan James Wedding. El exsnowboardista olímpico canadiense, de 44 años de edad, ha sido clasificado como uno de los 10 sospechosos más buscados por las autoridades federales estadounidenses. Se le acusa de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína a sueldo del cártel de Sinaloa, una de las redes criminales más poderosas del mundo. La captura de su lugarteniente Clark y la detención del juez que lo liberó eliminan piezas clave de su infraestructura operativa.

La situación actual de Ryan James Wedding es de reclusión en Estados Unidos, donde espera su juicio mientras las investigaciones se profundizan. Su captura ocurrió meses después de la liberación de Clark, tras más de una década ocultándose en México. La fortuna que se rumoreaba pagaba por actividades criminales, incluyendo asesinatos de socios en Medellín, ha sido objeto de escrutinio, pero el enfoque ahora recae en la corrupción judicial que facilitó la evasión temporal de sus subordinados. La extradición de Luis Benítez Alcántara es el siguiente paso crítico para desmantelar esta rama de la red.

Consecuencias Legales y Próximos Pasos

La colaboración internacional entre Colombia y Estados Unidos ha sido fundamental para ejecutar esta detención. El hecho de que las fuerzas de seguridad colombianas participaran activamente en la captura del domingo subraya la gravedad del caso y la cooperación bilateral en materia de seguridad pública. El gobierno de Bogotá ahora debe procesar la solicitud de extradición enviada por Washington, lo que implica una revisión legal exhaustiva para determinar la viabilidad de transferir a Luis Benítez Alcántara a la jurisdicción federal de Estados Unidos.

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Para las víctimas y la sociedad en general, este caso expone vulnerabilidades en los sistemas judiciales que pueden ser explotadas por cárteles de narcotráfico. La capacidad de una organización criminal para movilizar millones de dólares para sobornar a un funcionario público es un indicio de la sofisticación financiera de estos grupos. La rápida respuesta de las autoridades para reponer a Andrew Clark en custodia y arrestar al juez implicado demuestra una capacidad operativa ágil. Se espera que los próximos meses traigan más detalles sobre cómo se coordinaron las transferencias de dinero y quiénes fueron los intermediarios financieros en este esquema corrupto.