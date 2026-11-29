La justicia en Valle del Cauca dicta prisión preventiva para Kevin Arana, coordinador de ciclismo, por presuntos abusos sexuales contra dos niñas en Tuluá mediante redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Kevin Arana, coordinador de un grupo de ciclismo extremo en Tuluá, Valle del Cauca, tras determinar que existían elementos materiales probatorios que lo vinculaban directamente con presuntos delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. La autoridad judicial le impuso de inmediato una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, lo que significa que deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso penal a su cargo.

Captura por delitos sexuales en Tuluá

Kevin Arana fue detenido físicamente por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sección de Inteligencia e Investigación Judicial (Sijin) de la Policía Nacional en la ciudad de Tuluá. Durante el operativo de aprehensión, las autoridades decomisaron un teléfono celular al imputado, dispositivo que se considera fundamental para la recolección de pruebas digitales que respaldan la acusación de agresiones sexuales.

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Método de abuso mediante redes sociales

Según las evidencias presentadas por el ente acusador, entre marzo y julio de 2026, el coordinador deportivo mantuvo una comunicación frecuente y constante por redes sociales con dos víctimas, quienes tienen actualmente 11 y 13 años de edad. Inicialmente, las conversaciones se centraban en temas recreativos y deportivas propios de la comunidad, pero con el transcurso del tiempo derivaron en un contenido explícitamente sexual.

Abuso de autoridad en el grupo de ciclismo

Los investigadores indican que Kevin Arana aprovechó su posición de liderazgo dentro de la comunidad deportiva para presionar a las menores. Se alleges que utilizó la amenaza de excluirlas del grupo de ciclismo extremo como mecanismo de coacción, forzándolas a enviar fotografías y videos íntimos mientras compartía con ellas material pornográfico para adultos. Esta dinámica permitió que el sujeto cometiera las agresiones bajo una apariencia de confianza jerárquica.

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Imputación legal y cargos formulados

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Valle del Cauca le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. El procesado se mantuvo en silencio y no aceptó los cargos, por lo que un juez de control de garantías determinó que la prisión preventiva era necesaria para asegurar su comparecencia al proceso.

Próximo paso: investigación y eventual juicio

La investigación continúa a cargo de la unidad especializada de la Fiscalía en el Valle del Cauca, la cual trabaja de manera confidencial para proteger la identidad de las víctimas menores de edad. Si la entidad acusadora considera que reúne suficientes elementos, presentará un escrito de acusación y el caso pasará a la etapa de juicio, donde un juez evaluará las pruebas antes de emitir una sentencia definitiva sobre la inocencia o culpabilidad del coordinador deportivo.