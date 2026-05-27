Detienen a ocho estadounidenses en Rionegro por posible turismo con fines de explotación sexual

Un grupo de ocho hombres con pasaportes estadounidenses fue detenido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, al intentar ingresar al país para festejar una 'megadespedida' de soltero en Medellín.

Un grupo de ocho hombres con pasaportes estadounidenses fue detenido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro , Antioquia , al intentar ingresar al país para festejar una 'megadespedida' de soltero en Medellín .

Los estadounidenses argumentaron que venían a 'una simple despedida de solteros', pero se les encontró con posibles planes de turismo con fines de explotación sexual. Aunque tenían pasaportes estadounidenses, se evidenció su ascendencia iraní. Durante el proceso de detención, tuvieron dos entrevistas y se les encontró con exceso de preservativos y plata en billetes de baja denominación.

La mayoría de los ciudadanos extranjeros detenidos y devueltos este año en Medellín, llegan con planes turísticos que prometen mujeres y alcohol o drogas. Asimismo, han sido detenidos extranjeros con delicadas anotaciones de pornografía infantil y acceso carnal abusivo contra menores de edad.

La directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero, ha reforzado las capacidades de los oficiales de Migración Colombia para optimizar los mecanismos de control y prevención que detecten e impidan el ingreso al país a ciudadanos extranjeros que representen riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres





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