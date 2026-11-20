La Policía de Barranquilla capturó a Óscar Iván Ortega Quiñonez, presunta vinculado a Los Pepes, tras hallar restos humanos y amenazas contra el INPEC cerca de la cárcel La Modelo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de Óscar Iván Ortega Quiñonez, conocido con el alias de Plan B, en conexión directa con el abandono de restos humanos y panfletos con amenazas dirigidos a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC). Este hecho ocurrió en las inmediaciones de la cárcel La Modelo, marcando un avance significativo en la investigación de uno de los incidentes más inquietantes registrados recientemente en la ciudad.

Identificación y captura del sujeto

La detención se llevó a cabo en el barrio Barlovento de Barranquilla, donde los uniformados realizaron un registro personal que reveló indicios cruciales para el caso. Durante la intervención, se descubrió que la motocicleta AKT TT200, modelo 2026 con placas PES 51H, en la que se movilizaba el capturado, poseía un reporte vigente por hurto. Este vehículo, valorado en aproximadamente 12 millones de pesos, fue recuperado por las autoridades como parte de la evidencia central del procedimiento. La operación confirmó que Ortega Quiñonez es un presunto integrante de la banda delincuencial Los Pepes, grupo con injerencia en el sector de Bendición de Dios.

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Detalle del hallazgo en La Modelo

El caso llegó a la opinión pública el viernes 20 de noviembre, fecha en que las autoridades informaron sobre el descubrimiento de restos humanos abandonados frente al establecimiento penitenciario. Según el reporte oficial, se halló un antebrazo humano dentro de un recipiente de icopor y, a una distancia de aproximadamente 20 metros, una bolsa plástica que contenía una cabeza humana. Estos restos fueron encontrados acompañados de panfletos que contenían amenazas directas contra los integrantes del grupo de guardia CRI del INPEC y sus familias.

Los mensajes intimidatorios advirtieron sobre posibles represalias contra el personal de seguridad, motivadas por el trato que reciben las personas privadas de la libertad. Este modus operandi sugiere una intención clara de intimidar y presionar a las autoridades penitenciarias mediante actos de alta visibilidad y crueldad simbólica. La Policía respondió desplegando inmediatamente un grupo especializado de investigadores para asegurar la escena del crimen y evitar la contaminación de evidencias clave.

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Antecedentes judiciales del capturado

Óscar Iván Ortega Quiñonez, alias Plan B, registra un historial delictivo extenso que comprende siete anotaciones judiciales por diferentes delitos graves. Entre sus registros previos se encuentran acusaciones de violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado. Estas cifras demuestran una trayectoria de violencia organizada que facilita a las autoridades la construcción de un perfil de riesgo para esta investigación.

Es fundamental aclarar que estos antecedentes no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal por el caso actual de abandono de restos. No obstante, proporcionan un contexto esencial sobre la naturaleza de la organización a la que se le atribuye su afiliación y los métodos habituales de operación de sus miembros en la zona norte del departamento.

Impacto y próximos pasos investigativos

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Sandra Liliana Rodríguez Castro, confirmó que las investigaciones continúan activamente para esclarecer todos los detalles del incidente. El objetivo principal es establecer la identidad de la víctima, determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos y rastrear a todas las personas que pudieron participar en la comisión del delito. La vigilancia en los alrededores de la cárcel La Modelo se ha reforzado significativamente para garantizar la seguridad del personal y la comunidad.

Este incidente ha generado una fuerte reacción en el ámbito de la seguridad ciudadana y resalta los desafíos persistentes que enfrenta el sistema penitenciario colombiano frente a la presión de bandas criminales organizadas. Las autoridades mantienen la línea de investigación abierta y solicitan a la ciudadanía que reporte cualquier información relevante que pueda ayudar a desarticular la red responsable de estas acciones intimidatorias.