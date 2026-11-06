Detienen a Thomas Markle en Florida por posesión de material ilegal

El FBI arresta a Thomas Markle en Florida acusado de poseer material de abuso sexual infantil. La duquesa de Sussex confirmaba el corte de lazos familiar en octubre pasado.

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Thomas Markle, de 82 años, padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, en la mañana del viernes pasado en Florida. El Departamento de Justicia informó que el hombre fue puesto bajo custodia en Lakeland, una ciudad cercana a Tampa, acusado de un cargo federal grave por la posesión de material de abuso sexual infantil. Este arresto marca un punto de inflexión en una investigación que ha involucrado a múltiples países y agencias internacionales.

Detalles del arresto y evidencia incautada

La actuación judicial se centró en unidades de almacenamiento que Markle alquilaba en el área de Los Ángeles desde el año 2008, lo que representa casi dos décadas de renta. Agentes del Federal Bureau of Investigation, conocidos como FBI, registraron dos depósitos en dicha zona y lograron incautar aproximadamente 78 artículos. Entre estos elementos se incluían diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presunto material de abuso sexual infantil, según se detalla en la denuncia penal presentada ante un tribunal federal.

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El expediente judicial especifica que al menos 18 imágenes, obtenidas a partir de negativos convertidos, parecían constituir pornografía infantil. Dos de estas fotografías muestran a un hombre adulto identificado por un testigo como Thomas Markle junto a una niña prepúber desnuda. Una tercera imagen captura a una niña en una habitación que parece corresponder a una cadena de moteles ubicada en Filipinas. Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto y jefe de la oficina de la Fiscalía Federal en Los Ángeles, declaró que las acusaciones son extremadamente serias y que procesarán al acusado en la máxima medida permitida por la ley federal.

Origen filipino de la investigación

La pista que condujo a la detención se originó en octubre del año pasado, cuando Thomas Markle Jr., hijo del detenido, encontró varias cajas con material sospechoso mientras vaciaba la antigua casa de su padre en la ciudad de Cebú, Filipinas. Este familiar entregó las cajas a las autoridades filipinas, iniciando una cadena de cooperación internacional. El entonces ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, reveló que en los dispositivos recuperados, que incluían computadores, teléfonos celulares, discos duros y cintas de video, se encontraron cerca de 7.500 fotografías y un video.

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El material visual mostraba menores de entre 10 y 11 años, incluidos niños y niñas de ascendencia asiática, latina y europea. El funcionario calificó el contenido de deplorable y afirmó que su Gobierno actuaría con todo el peso de la ley si las pruebas lo ameritaban. A esta pista inicial se sumó posteriormente el hallazgo de unas 20 cajas adicionales en un depósito en Rosarito, México, que Markle alquilaba desde 2017, cuyo contenido también fue puesto en conocimiento inmediato del FBI para su análisis forense.

Reacciones familiares y contexto personal

Este caso ha generado un impacto profundo en la dinámica familiar de la duquesa de Sussex. Meghan Markle confirmó, en una carta divulgada el pasado 23 de octubre, que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, momento en el que la Policía británica le trasladó unas denuncias. Ante esta información, la duquesa decidió cortar la relación y no permitirle contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, para protegerlos. Ella escribió que esperaba se entendiera que su distanciamiento se debió a una sola razón: garantizar la seguridad de sus menores hijos.

Por su parte, Thomas Markle Jr. pidió disculpas públicamente a su media hermana y expresó que no volvería a hablar con su padre a menos que fuera llamado para testificar en su contra. El acusado, un director de iluminación y fotografía de televisión jubilado, vivió en Cebú hasta mayo pasado, momento en el que regresó a Estados Unidos tras sufrir varios derrames cerebrales y la amputación de su pierna izquierda. Se encontraba en un centro de rehabilitación de Florida aprendiendo a caminar de nuevo antes de su arresto.

Consecuencias legales y próximos pasos

De ser declarado culpable, Thomas Markle enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal. Las autoridades reiteraron que la denuncia penal contiene únicamente acusaciones y que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Se espera que este mismo viernes el hombre haga su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, ubicado en Tampa, para conocer los términos formales de sus cargos.

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El director del FBI, Kash Patel, afirmó que sus socios y la agencia arrestaron a Thomas Markle Sr. después de que una investigación revelara su posesión de material ilegal. Patel añadió que cualquier depredador que se aproveche de los niños no tendrá refugio seguro en este país ni en ningún lugar donde intente esconderse. Antes de su detención en el centro de rehabilitación, el padre de la duquesa había negado las acusaciones en su contra, calificándolas de mentiras enfermas, una postura que ahora enfrenta el escrutinio de la evidencia física incautada en tres países distintos.