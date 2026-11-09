Detienen al funcionario de la DNI Carlos Oyola por intento de alterar elecciones presidenciales

Carlos Oyola, analista de la DNI, fue capturado en Neiva el 6 de noviembre. Lo investigan por hackear sistemas de la Registraduría y espionar a expresidentes durante el gobierno de Petro.

La Dirección Nacional de Inteligencia ( DNI) de Colombia enfrenta una crisis institucional tras la detención de su analista Carlos Andrés Oyola Tovar en la ciudad de Neiva. Este operativo policial se ejecutó el pasado 6 de noviembre, marcando el fin de una larga huida del acusado, quien llevaba seis meses evadiendo a las autoridades judiciales. La autoridad nacional de inteligencia lo busca por graves acusaciones que involucran la seguridad democrática del país.

Intento de Ciberataque a la Registraduría

Las investigaciones penales señalan que Oyola presuntamente lideró una red de hackers con el objetivo específico de vulnerar los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional de la Nación. El propósito del ataque era alterar los resultados electorales de las elecciones presidenciales programadas para el 21 de junio de 2026. Los informes detallan que el sujeto tenía acceso a herramientas privilegiadas que le permitieron atacar la infraestructura crítica del organismo electoral.

Also read Detienen a funcionario de la DNI por presunta filtración de información clasificada

Esta acusación se consolida con una orden de captura emitida por un juez de la República el 7 de mayo de 2026. Esta fecha es particularmente relevante porque ocurrió tres semanas antes de la primera vuelta electoral. A pesar de tener la orden vigente, Oyola logró mantener su condición de funcionario activo de la DNI hasta el momento de su arresto, lo que revela fallas graves en los protocolos de seguridad interna de la entidad.

Historial Judicial y Condenas Anteriores

El expediente judicial de Carlos Oyola Tovar está salpicado de antecedentes delictivos que incluyen violencia intrafamiliar en el año 2022 y un intento de fraude informático en 2023. En este último caso, actuó junto a su hermano gemelo, Cristian Oyola, aunque el proceso no prosperó inicialmente en la Fiscalía de Neiva. Sus capacidades técnicas ya eran de conocimiento público debido a incidentes previos.

Advertisement

En el año 2023, la Fiscalía abrió un proceso formal por acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento público. El motivo fue que el investigador hackeó los portales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su objetivo era modificar sus calificaciones académicas para graduarse de una especialización en Gestión Pública y aprobar una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Este antecedente técnico fue clave para que se hiciera efectiva su captura reciente.

Irregularidades y Espionaje Político

Los documentos internos filtrados revelan que Oyola estuvo vinculado a la DNI desde febrero de 2024. Durante su permanencia en la entidad, coordinó activistas digitales, bodegueros y ciberdelincuentes. Además, mantuvo reuniones directas con la fiscal Luz Adriana Camargo. Se documentó que manipuló bases de datos de entidades del Estado para la contrainteligencia, almacenándolas en la nube antes de perder el acceso a la información.

Además de la ciberdelincuencia electoral, se investigan presuntos espionajes a expresidentes bajo el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026. Este decreto extralimitó las funciones de la Dirección, buscando ejercer control sobre personas protegidas. También se señala una estrategia para obligar a la nueva administración a reintegrar a funcionarios cercanos al expresidente Gustavo Petro mediante salidas coordinadas declaradas insubsistentes sin debido proceso.

Riesgos de Seguridad y Malware Externo

La gravedad de los hechos incluye la sospecha de que actores externos intentaron instalar malware en los equipos de los funcionarios de la DNI. Se especula con orígenes en Rusia para esta actividad cibernetica maliciosa. Oyola dejó dispositivos electrónicos en un apartamento fachada cuando escapó de un allanamiento del CTI, los cuales ahora son parte de la evidencia en poder de la Fiscalía.

Advertisement

Finalmente, se investigó la frustración del proyecto SIIC versión II, un Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia. Oyola no entregó el sistema desarrollado, alegando haber sido víctima de hurto del equipo de cómputo. No se presentó denuncia penal por este hecho y no hay registros de sanciones internas, lo que sugiere negligencia o complicidad en el incumplimiento de contratos estatales clave para la seguridad nacional.