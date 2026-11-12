Detienen brutal maltrato a perrito en El Castillo, Meta, por video en redes

Video viral muestra agresión a perro en vereda Play Rica, El Castillo. Comunidad exige a Fiscalía y Policía identificar al agresor bajo Ley Ángel de Colombia.

Una grabación viral ha desencadenado una urgente demanda de justicia por parte de la comunidad de El Castillo , en el departamento del Meta , tras evidenciar la agresión física a un animal doméstico. Las autoridades, específicamente la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional , han sido instadas a actuar inmediatamente para identificar al presunto responsable y garantizar la protección del perrito víctima del maltrato.

Evidencia viral de agresión en vereda Play Rica

El material audiovisual, que ha circulado extensamente en plataformas de redes sociales, muestra claramente a un hombre propinarle golpes brutales a un pequeño perro en la vereda Play Rica . El hecho ocurrió en una zona rural cercana a una vivienda rodeada de árboles de cacao, donde el animal, de pelaje blanco con manchas negras, fue atacado junto a un muro. La grabación, que tiene una duración aproximada de 40 segundos, captura el llanto de dolor del perro mientras el agresor, vestido con gorra y camiseta azul, se aleja y luego regresa a la casa.

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Marco legal Ley Ángel y penas por maltrato

Colombia dispone de un marco jurídico estricto para sancionar estas conductas, principalmente a través de la Ley 2455 de 2025 , denominada Ley Ángel , que reformó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y el Código Penal. Esta normativa establece que causar la muerte a un animal conlleva penas de prisión de 32 a 56 meses y multas de 30 a 60 salarios mínimos legales mensuales. Si la agresión causa lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física, la pena de cárcel aumenta entre 20 y 42 meses, acompañada de multas de 15 a 30 salarios mínimos y la prohibición definitiva de poseer animales.

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Procedimientos policiales y atención a denuncias

Para casos donde el maltrato no alcanza el nivel de daño grave descrito anteriormente, el proceso se tramita como un proceso verbal ante los inspectores de policía. Estos funcionarios tienen la facultad de imponer multas y ordenar la aprehensión preventiva del animal sin necesidad de una orden judicial previa. La legislación obliga a las autoridades a atender las quejas en un término máximo de 24 horas, garantizando una respuesta rápida a las situaciones de crueldad animal que reportan los ciudadanos a través de la línea de emergencias 123.

Exigencias de la comunidad de El Castillo

La difusión del video ha generado una fuerte indignación social, con llamados persistentes para que el caso no quede en la impunidad. Los residentes de El Castillo y los usuarios que compartieron el contenido esperan que la Policía Nacional llegue hasta la vereda Play Rica para verificar el estado de salud del perrito y asegurar la captura del agresor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la condición física actual del animal ni sobre la identidad del hombre filmado, lo que mantiene la expectación pública centrada en la diligencia de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley.