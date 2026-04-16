Detienen en Bogotá a mujer buscada por Interpol por robos con escopolamina en Argentina y Colombia

Laura Daniela Rozo Galvis, de 27 años, fue capturada en Bogotá y es solicitada por Interpol en Argentina por drogar y robar a ciudadanos. Investigaciones revelan que perfeccionó su modus operandi en Colombia, donde ya tenía antecedentes por hurto, porte de armas y estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el exclusivo sector de Rosales a una mujer de 27 años, identificada como Laura Daniela Rozo Galvis, oriunda de la capital colombiana. La detención se produjo el pasado 14 de abril durante actividades de registro rutinarias.

Al verificar sus documentos, las autoridades descubrieron que Rozo Galvis era buscada mediante una circular roja de Interpol por un juzgado en Argentina, debido a su presunta participación en casos de drogadicción y posterior robo a varios ciudadanos en dicho país. Investigaciones adelantadas por EL TIEMPO revelan que la mujer habría perfeccionado su modus operandi en Bogotá antes de trasladarse a Argentina. Según informes policiales, Rozo Galvis utilizaba aplicaciones de citas para concertar encuentros con sus víctimas, tanto en clubes y discotecas de Buenos Aires como de Bogotá. Una vez ganada la confianza de la víctima, usualmente en bares o residencias, les suministraba sustancias tóxicas en bebidas, dejándolas en estado de indefensión para luego sustraer dinero, documentos y objetos de valor. Antes de su incursión delictiva en el Cono Sur, la mujer ya presentaba antecedentes en Colombia por hurto, porte de armas y tráfico de estupefacientes. Se documentó un caso específico en el que Rozo Galvis conoció a una víctima en un bar del centro de Bogotá. Tras llevarlo a su apartamento en el barrio San José de Bavaria, la mujer habría drogado al hombre con escopolamina con la intención de robar electrodomésticos y tarjetas de crédito. Sin embargo, fue sorprendida por el guardia de seguridad y la Policía. Un examen toxicológico confirmó la presencia de escopolamina en la víctima. Adicionalmente, Rozo Galvis registra una condena previa de 2 años y 6 meses de prisión, la cual cumplió parcialmente en la cárcel El Buen Pastor y luego en detención domiciliaria. Dicha condena se originó tras un allanamiento en noviembre de 2017 a su apartamento en la localidad de Mártires, donde se incautaron un revólver calibre 38, 345 papeletas de cocaína y 150 cigarrillos de marihuana. Actualmente, la mujer se encuentra detenida en el búnker de la Fiscalía, a la espera de que se tramite su proceso de extradición hacia Argentina para enfrentar los cargos en su contra en ese país. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ha estado al frente de la indagación de estos casos





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