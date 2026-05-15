Detrás de la desaparición de Yulixa Toloza en un centro estético en Bogotá

Una mujer de 52 años dispareció el miércoles en un sitio no autorizado para realizar un procedimiento estético en Venecia, sector de Bogotá. El local, conocido como Beauty Láser, no contaba con autorización para llevar a cabo estos servicios de salud. En las últimas horas, las autoridades se han dedicado a buscar a Toloza y han identificado que el local no reúne las condiciones sanitarias favorables. Por otro lado, la Superintendencia de Salud ha manifestado la necesidad de revisar la pārdida de los centros y servicios de estética en todas las entidades.

Han pasado cerca de 48 horas desde que Toloza desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en un sitio no autorizado en Bogotá . Son más las dudas que las certezas alrededor de la desaparición de Yulixa Toloza .

La mujer de 52 años ingresó el miércoles 13 de mayo a un establecimiento llamado Beauty Láser para practicarse una 'lipo' en Bogotá. El local está ubicado en el sector de Venecia y, con base en lo mencionado por las autoridades, no tenía autorización para los procedimientos.

Durante la 'lipo', Toloza experimentó complicaciones serias de salud y, por medio de las cámaras, se vio el momento en el que dos hombres la sacaron del lugar para llevársela a un paradero desconocido. Han pasado más de 24 horas y no hay pistas sobre dónde estaría. Tampoco se sabe la ubicación de los trabajadores y dueños del centro estético.

Las únicas pistas que se tienen son los últimos mensajes que Toloza les mandó a sus amigas, en los que pidió auxilio por el estado en el que se encontraba. La Secretaría de Salud tomó cartas en el asunto e inspectó el lugar. Identificó que no contaba con autorización ni concepto sanitario favorable





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