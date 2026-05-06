Detroit Pistons se imponen a Cleveland Cavaliers en el primer partido de las semifinales del Este de la NBA

Los Detroit Pistons vencieron a los Cleveland Cavaliers por 111-101 en el primer partido de las semifinales del Este de la NBA, liderados por Cade Cunningham con 23 puntos. El partido fue de máxima exigencia, con los Cavs empatando en el último cuarto, pero las pérdidas de balón les costaron la victoria. Los Pistons cortaron una racha de doce derrotas contra los Cavs en playoffs.

Los Detroit Pistons lograron una victoria crucial en el primer partido de las semifinales del Este de la NBA , derrotando a los Cleveland Cavaliers por 111-101 en su propio piso.

El encuentro, disputado este martes, marcó el inicio de una serie que tiene un trasfondo especial para el técnico de los Pistons, JB Bickerstaff, quien fue despedido por los Cavaliers en 2024 tras cuatro temporadas al frente del equipo. Ambos equipos llegaron a esta fase con solo 48 horas de descanso después de ganar sus respectivos séptimos partidos en la primera ronda, lo que hizo que el partido fuera de una intensidad notable desde el primer momento.

Los Pistons, liderados por Cade Cunningham con 23 puntos, demostraron su solidez en un partido que estuvo dominado por ellos en el primer cuarto, donde llegaron a aventajar a los Cavs por 18 puntos. Sin embargo, los Cavaliers, impulsados por James Harden, lograron empatar el partido en el último período, metiendo 13 de sus 22 puntos en ese tramo.

A pesar de este esfuerzo, las 19 pérdidas de balón de los Cavs fueron determinantes para que los Pistons se impusieran finalmente. El equipo de Detroit mostró un gran equilibrio en su quinteto titular, con todos los jugadores anotando en dobles dígitos. Tobias Harris aportó 20 puntos y ocho rebotes, Duncan Robinson sumó 19 puntos, Ausar Thompson contribuyó con once puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Jalen Duren cerró con doce puntos y once rebotes.

Por el lado de los Cavaliers, Donovan Mitchell fue el máximo anotador con 23 puntos, aunque con una efectividad baja de 9 de 19 en tiros de campo. Jarrett Allen tuvo un partido para olvidar, con solo dos puntos y tres rebotes en 18 minutos, mientras que Max Strus aportó 19 puntos desde el banquillo.

Esta victoria de los Pistons no solo les dio la ventaja en la serie, sino que también rompió una racha de doce derrotas consecutivas contra los Cavaliers en los playoffs. El próximo encuentro entre ambos equipos se llevará a cabo el jueves en Detroit, donde los Pistons buscarán consolidar su ventaja en la serie al mejor de siete partidos





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Detroit Pistons Cleveland Cavaliers Semifinales Del Este Cade Cunningham

United States Latest News, United States Headlines