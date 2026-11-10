Deuda con hospitales y clínicas llega a $27,8 billones en junio de 2026

La cartera con hospitales y clínicas sumó cerca de $27,8 billones a junio de 2026, y más de la mitad ya estaba vencida, según la ACHC.

La deuda que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen con hospitales y clínicas de Colombia llegó a cerca de $27,8 billones a junio de 2026, según un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ( ACHC). El informe revela el tamaño de la cartera hospitalaria que recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella mientras intenta rescatar el sistema de salud con un plan de choque y condiciones especiales para que las EPS puedan saldar sus obligaciones.

El estudio es el número 56 de cartera hospitalaria de la ACHC y reunió información de 232 instituciones. El corte a junio recoge el último semestre completo de la administración de Gustavo Petro, por lo que el dato sirve como referencia del estado financiero que enfrenta el sector al iniciar el nuevo gobierno.

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La cartera hospitalaria creció más de $2,1 billones en un semestre

La deuda total de las EPS con hospitales y clínicas pasó de $25,7 billones en diciembre de 2025 a cerca de $27,8 billones en junio de 2026. El aumento fue de más de $2,1 billones en apenas seis meses.

Expresado en términos diarios, el estudio calcula que la deuda creció en promedio cerca de $11.600 millones cada día durante el semestre. El dato muestra que el problema no se estabilizó al cierre de la administración anterior, sino que avanzó de manera sostenida.

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El indicador que más preocupa a la ACHC, sin embargo, es la proporción de deuda vencida. La concentración de cartera en mora, es decir, la que ya debió pagarse, pasó de 58,0 % en diciembre de 2025 a 60,5 % en junio de 2026. Dicho de otra manera, de cada $10 que se les debe, $6 ya deberían haberse pagado.

Las EPS concentran casi ocho de cada diez pesos adeudados

Las EPS del régimen contributivo son las principales deudoras, con el 49,9 % del total, equivalente a más de $13,7 billones. Les siguen las EPS del régimen subsidiado, con el 28,0 %, cerca de $7,8 billones. Entre ambos regímenes suman casi ocho de cada diez pesos adeudados.

En tercer lugar aparece la categoría Estado, con el 6,7 %, cerca de $1,9 billones. Según el estudio, este grupo incluye lo que deben los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga. Más abajo figuran las aseguradoras, incluido el SOAT, con 2,6 %; las empresas de planes complementarios y medicina prepagada, con 1,7 %; y las aseguradoras de riesgos laborales, con 0,4 %.

La ACHC también identificó deudas que los hospitales deben seguir cobrando aunque el deudor ya no exista. En el régimen contributivo, cerca de $905.000 millones, equivalentes al 6,6 % de lo que debe ese régimen, corresponden a 17 EPS liquidadas o que pidieron retiro voluntario. En el subsidiado, unos $850.000 millones, el 10,9 %, son de 32 EPS liquidadas o fusionadas.

Nueva EPS encabeza la deuda vencida entre las cinco mayores

Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, es la entidad con mayor deuda. Debe una suma total de $8,35 billones, de los cuales $5,94 billones ya están vencidos. Su proporción de mora subió de 67,0 % en diciembre de 2025 a 71,2 % en junio de 2026, y concentra cerca del 30 % de toda la deuda reportada por los hospitales.

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Coosalud, también intervenida por el Gobierno, debe $1,39 billones, con $1,02 billones en mora. Es la entidad con la mayor proporción de deuda vencida entre las cinco evaluadas, con 73,0 %, frente a 70,7 % seis meses antes. Sanitas presenta un caso distinto: su deuda total supera los $2,0 billones, pero solo $791.482 millones están en mora, equivalentes al 39,6 %, frente a 37,5 % en diciembre.

Savia Salud, la mayor EPS del régimen subsidiado en Antioquia, debe $1,14 billones, de los cuales $758.111 millones están vencidos. Su mora pasó de 60,7 % a 66,3 %. Emssanar, intervenida por el Gobierno, tiene la deuda total más pequeña del grupo, con $925.182 millones, pero $668.183 millones ya están en mora. Fue la entidad que más se deterioró en el semestre, al pasar de 64,5 % a 72,2 %, un salto de 7,7 puntos.

El estudio también examinó a las nueve EPS intervenidas o bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud. Juntas deben cerca de $13,0 billones, el 65,7 % de la deuda de las EPS en operación, y acumulan una mora de más de $9,0 billones. Estas entidades agrupan al 43,9 % de los afiliados, más de 23 millones de personas. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la deuda de Nueva EPS creció más de $1,0 billón, la de Asmet Salud más de $77.000 millones y la de Coosalud más de $73.000 millones. Entre las tres sumaron más de $1,1 billones de deuda nueva en el semestre.

La ACHC pide medidas inmediatas para liberar recursos

La ACHC advierte que la falta de liquidez sigue siendo uno de los principales problemas para hospitales y clínicas. La asociación pide tomar medidas inmediatas para garantizar que los recursos lleguen a los prestadores y evitar que la deuda siga creciendo.

Entre las propuestas de la ACHC está mantener y fortalecer el giro directo, un mecanismo que busca asegurar que los recursos lleguen directamente a quienes prestan los servicios de salud. Para los hospitales y clínicas, el reto inmediato es que el flujo de pagos se normalice mientras el Gobierno ejecuta el plan de choque y las condiciones especiales para las EPS.