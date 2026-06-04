Deuda de más de 830.000 millones de pesos amenaza la continuidad del Metro de la 80 en Medellín

El Gobierno nacional adeuda más de 326.000 millones de pesos al proyecto del Metro de la 80, lo que pone en riesgo su avance. La Alcaldía de Medellín ha adelantado recursos, pero exige el cumplimiento de los pagos pendientes por parte de la Nación.

El megaproyecto del Metro de la 80 en Medellín enfrenta una grave crisis financiera debido a la falta de desembolsos por parte del Gobierno nacional, lo que ha generado una deuda superior a los 830.000 millones de pesos.

A pesar de los reiterados pedidos de la Alcaldía de Medellín, la Nación no ha cumplido con los pagos comprometidos, adeudando 326.000 millones de pesos correspondientes a 2025, ya que de los 500.000 millones de pesos previstos solo se giraron 171.000 millones. Para la vigencia actual, se requieren 512.000 millones de pesos adicionales que aún no han sido transferidos, lo que pone en riesgo la continuidad de las obras.

El alcalde Federico Gutiérrez ha sido enfático en señalar que el proyecto necesita más de 700.000 millones de pesos en flujo de caja para los meses restantes del año, y ha acusado al Gobierno nacional de incumplir sus obligaciones, lo que ha provocado un nuevo enfrentamiento político con el presidente Gustavo Petro. Los avances del Metro de la 80 alcanzan actualmente un 52 %, gracias en parte a los recursos que la Alcaldía ha adelantado, superando los 740.000 millones de pesos invertidos en obras y gestiones.

Sin embargo, el futuro del proyecto depende de que la Nación cancele la deuda acumulada y garantice los desembolsos pendientes. La iniciativa, radicada el 16 de mayo de 2019, fue concebida con un esquema de financiación donde el 70% correspondía al Gobierno nacional y el 30% a la Alcaldía, con un costo inicial solicitado de 1,8 billones de pesos para la construcción de la nueva línea.

La lack de cumplimiento por parte del Estado amenaza con paralizar uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la región. Este conflicto financiero ha reavivado las tensiones entre el alcalde Gutiérrez y el presidente Petro, quienes han intercambiado críticas públicas en medio de eventos oficiales. Mientras la Alcaldía insiste en la urgencia de liberar los recursos para no retrasar la obra, el Gobierno nacional ha guardado silencio sobre los motivos del retraso.

La situación evidencia una disrupción en la articulación entre entidades territoriales y el nivel central, poniendo en jaque la ejecución de megaproyectos de transporte urbano. La comunidad y los sectores económicos de Medellín observan con preocupación cómo una obra de tal magnitud puede verse comprometida por diferencias políticas y problemas de caja en la Nación, lo que podría repercutir en el desarrollo integral de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes





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