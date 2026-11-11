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Deuda de salud en Colombia asciende a $27,8 billones antes del fin de mandato

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Deuda de salud en Colombia asciende a $27,8 billones antes del fin de mandato
Colegio Colombiano De Hospitales · Gustavo Petro · Abelardo De La Espriella
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El informe ACHC revela que hasta junio de 2026 los hospitales y clínicas colombianas deben $27,8 billones, con la mitad en mora. La deuda crece y afecta la atención médica.

El informe número 56 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) indica que antes del cierre del mandato de Gustavo Petro, los hospitales y clínicas en Colombia devían cerca de 27,8 billones de pesos, de los cuales 60,5 % estaban en mora.

Detalle de la deuda y su crecimiento

Según los datos proporcionados por las 232 IPS incluidas en el estudio, la deuda total se incrementó de 25,7 billones en diciembre de 2025 a 27,8 billones en junio de 2026, un aumento de más de 2,1 billones en seis meses.

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Ese incremento equivale a casi 11,600 millones de pesos adicionales por día durante el primer semestre del año. Esta tendencia salientó la urgente necesidad de análisis y acciones financieras por parte de las autoridades de salud.

Partición de la deuda entre los distintos regímenes

La deuda concentra el 49,9 % de las obligaciones de la EPS del régimen contributivo, equivalente a 13,7 billones. El régimen subsidiado representa el 28 % con 7,8 billones. Juntas, ambas categorías cubren casi el 80 % de la deuda total.

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Las entidades del Estado, incluyendo la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y los entes territoriales, contemplan el 6,7 % de la deuda, cercano a 1,9 billones. A las aseguradoras y ARL les siguen con proporciones menores.

Impacto directo sobre la prestación de servicios médicos

El creciente monto de la deuda y su concentración en mora provocan cierres de servicios especializados, restricciones a pacientes de EPS con alta morosidad y limitaciones en las consultas a solo casos de urgencia vital.

Estas medidas han generado demoras significativas en la asignación de citas y sobrecarga de los hospitales, especialmente en las salas de urgencia, donde la saturación es cada vez mayor.

Reacción de la administración pública y próximas medidas

Con el plan de choque anunciado por Abelardo de la Espriella, el gobierno busca solucionar los pendientes de citas médicas y la entrega de medicamentos a más de un millón de usuarios, mientras el Ministerio de Salud firma decretos para crear condiciones especiales que permitan a las EPS saldar sus deudas.

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El enfoque se centra en negociar convenios de pago y aplicar mecanismos de reestructuración de la deuda, aunque el informe advierte que sin una intervención fiscal sostenida, la crisis financiera del sector de salud podría continuar influyendo en la calidad y disponibilidad de la atención médica en el país.

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