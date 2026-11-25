El gobierno interino reveló que la deuda de Venezuela cerró 2025 en 237.544 millones de dólares, un 242% del PIB. Descubre los detalles del plan Venezuela Renace.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela finalizó años de incertidumbre financiera al publicar un marco macroeconómico el martes 24 de noviembre. Este documento, denominado Venezuela Renace, establece que la deuda pública del país cerró el año 2025 en un monto de 237.544 millones de dólares. Esta revelación oficial marca un punto de inflexión en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a nuevas negociaciones con los mercados internacionales.

La cifra oficial supera expectativas de Wall Street

La cifra oficial de 237.544 millones de dólares equivale al 242% del producto interno bruto (PIB) venezolano, lo que indica que por cada 100 dólares de producción, el Estado debe 242 dólares. Este monto sorprendió a los mercados, ya que analistas de Wall Street y economistas independientes calculaban un pasivo cercano a 180.000 millones de dólares. La cuenta oficial quedó más de 57.000 millones de dólares por encima de esas estimaciones previas, reflejando el peso de los intereses acumulados.

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El gobierno atribuye la inflación de la deuda a la falta de pagos desde 2017, las sanciones financieras y la caída de ingresos petroleros. Los economistas independientes habían realizado sus propios cálculos ante la ausencia de datos oficiales, pero el silencio de Caracas se rompió con esta publicación. El informe desglosa las obligaciones de manera detallada para proporcionar transparencia a los acreedores internacionales y a la comunidad financiera global.

Desglose de acreedores y obligaciones de PDVSA

El informe detalla que los eurobonos representan la mayor parte del pasivo con 110.100 millones de dólares, de los cuales 45.900 millones corresponden a intereses vencidos nunca pagados. Las obligaciones no financieras de la petrolera estatal PDVSA ascienden a 67.300 millones de dólares, lo que representa una carga significativa para la recuperación del sector energético nacional.

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Los reclamos por arbitrajes internacionales, en su mayoría por la nacionalización de empresas, suman 26.300 millones de dólares. Entre los acreedores bilaterales, China es el principal receptor con 16.870 millones de dólares, seguido por Rusia con 5.080 millones de dólares. Los organismos multilaterales suman 4.200 millones de dólares en deudas pendientes que deben ser regularizadas.

No toda la deuda es externa, ya que el documento identifica al menos 35.000 millones de dólares de obligaciones de PDVSA y un préstamo de 240 millones de dólares del banco estatal BANDES como deudas dentro del mismo sector público. Este detalle plantea interrogantes sobre cómo el gobierno interino tratará estas obligaciones internas en la negociación general de la deuda soberana con todos los grupos de acreedores.

Estrategia de renegociación integral bajo Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, apuesta por renegociar todo el paquete de deuda de una vez y con todos los grupos de acreedores en la mesa. Calixto Ortega, vicepresidente de Economía y principal asesor económico, confirmó que la reestructuración se realizará de manera integral bajo cuatro principios: sostenibilidad, integralidad, buena fe y transparencia. Esta estrategia busca evitar una negociación por partes que pudiera favorecer a algunos tenedores sobre otros.

Ortega también prometió que el Gobierno publicará las cifras de deuda de forma periódica para mantener la confianza de los mercados. La firma estadounidense Centerview Partners asesora la reestructuración de la deuda soberana y la de PDVSA, aunque tanto la firma como el Comité de Acreedores de Venezuela no quisieron comentar públicamente sobre los detalles del proceso. Esta asesoría externa es clave para navegar la complejidad legal de la reestructuración.

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Retorno a FMI y proyecciones de producción petrolera

El gobierno también busca volver a las ventanillas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para normalizar su relación con los acreedores multilaterales. Un portavoz del FMI indicó que están revisando la información y que sería prematuro opinar sobre los detalles. Ortega afirmó que el país ya normalizó su representación ante estos organismos y mantiene conversaciones avanzadas para resolver atrasos, lo cual es fundamental para la recuperación económica.

Las proyecciones del programa se basan en el crecimiento de la producción petrolera, que se espera aumente un 9,1% anual hasta alcanzar 2,9 millones de barriles diarios en 2036. El punto de partida es modesto, pasando de 2,8 millones de barriles en 2012 a poco más de 1 millón en 2025. Para lograr este objetivo se necesitarán inversiones por unos 160.000 millones de dólares, divididos en 85.000 millones de socios operadores y 75.000 millones de PDVSA.

El documento también presenta cifras clave como exportaciones petroleras de 30.100 millones de dólares en 2026 y un déficit primario que se mantendrá hasta 2030. El equilibrio fiscal se proyecta para 2031, con un superávit del 1% del PIB en 2036. Una inflación que se moderará a un promedio del 24% en el mediano plazo acompañará esta recuperación, aunque la advertencia del gobierno es clara: la falta de normalización seguirá pesando sobre las perspectivas de crecimiento.