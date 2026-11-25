La deuda pública colombiana superó los 1.200 billones y el riesgo país alcanzó 265 puntos básicos, su nivel más alto en siete meses según Diego Montañez en octubre 2026.

La deuda pública bruta de Colombia superó los $1.200 billones y alcanzó el 62,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en octubre de 2026. Esta cifra ha encendido las alertas económicas debido al incremento de las obligaciones del país y al mayor costo que enfrenta el Gobierno para conseguir financiación en los mercados internacionales.

El experto advierte sobre el aumento sostenido de la deuda

La advertencia la hizo Diego Montañez, experto en Economía de la Universidad Eafit, quien señaló que la deuda acumula tres meses consecutivos de incrementos. Desde julio, el monto ha aumentado cerca de $40 billones, una cifra que, según el analista, es prácticamente del tamaño del ajuste fiscal que se busca conseguir mediante la Ley de Rescate.

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Este aumento de la deuda coincide con un deterioro de los indicadores que miden la percepción de riesgo de Colombia entre los inversionistas internacionales. Tanto el indicador de riesgo país como los seguros contra un eventual incumplimiento de las obligaciones soberanas muestran un encarecimiento de la financiación colombiana frente a otras economías de América Latina.

El riesgo país alcanza su nivel más alto en siete meses

El riesgo país de Colombia llegó a 265 puntos básicos, su nivel más alto en siete meses. Desde agosto, el indicador pasó de 188 a 265 puntos, lo que representa un incremento del 41%. Para dimensionar este comportamiento, Diego Montañez recordó que desde el 7 de abril no se observaba un nivel tan elevado de riesgo país en Colombia.

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Aunque el EMBI (Emerging Markets Bond Index) también ha subido en diferentes países de América Latina por factores internacionales, Colombia presenta un deterioro más pronunciado. El indicador ya supera ampliamente los niveles de Brasil, México, Perú, Chile y Uruguay, planteando interrogantes sobre los factores internos que están incidiendo en la percepción de los inversionistas.

Los CDS evidencian un mayor costo de protección ante el riesgo

Otro indicador que refleja la percepción de riesgo es el Credit Default Swap (CDS), un instrumento financiero que funciona como un seguro frente a la posibilidad de que un país incumpla sus obligaciones de deuda. Según los datos de JPMorgan citados por Diego Montañez, el CDS de Colombia pasó de 143 a 192 puntos desde agosto.

Este movimiento evidencia un encarecimiento de la protección frente al riesgo de incumplimiento. El analista advirtió que Colombia ya tiene un costo de aseguramiento superior al de Brasil, México, Perú y Chile. Las cifras divulgadas por la cuenta MPFinanzas muestran que en septiembre el seguro de la deuda colombiana se ubicó en 260 puntos, frente a 205 puntos de Brasil, 115 de Perú y 89 de Chile.

Impacto en la rentabilidad de los Títulos de Tesorería

El deterioro de los indicadores de riesgo tiene efectos directos sobre el costo de financiación de las empresas y el Gobierno. Según Corficolombiana, la rentabilidad mínima que exigen los inversionistas para poner su dinero en empresas colombianas llegó a 24,09% anual en pesos.

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Esta situación se refleja en los Títulos de Tesorería (TES), los bonos que emite el Gobierno colombiano para financiar sus necesidades de recursos en el mercado local. En octubre de 2026, estos títulos ofrecieron un rendimiento promedio de 13,13% anual, una tasa que refleja las mayores exigencias de rentabilidad de los compradores de deuda pública.

Los inversores extranjeros apuestan por los altos rendimientos

Pese al aumento del riesgo país y al encarecimiento de la financiación colombiana, los inversionistas internacionales aprovecharon los altos rendimientos de los títulos de deuda pública. En octubre, los extranjeros compraron $10,2 billones en TES, una de las adquisiciones mensuales más grandes desde 2010.

Entre los principales compradores estuvieron JPMorgan, Morgan Stanley y Norges Bank, la entidad que administra el fondo soberano de Noruega. Esta entidad es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, lo que demuestra que, aunque el costo de financiación ha subido, la demanda de deuda colombiana sigue siendo significativa para los grandes actores financieros globales.