Las acciones de Deutsche Bank cayeron más de 6% tras la filtración de 'Inside Deutsche Bank', que revela vínculos con Jeffrey Epstein, Donald Trump y oligarcas rusos en documentos internos del banco.

Las acciones del Deutsche Bank experimentaron una caída superior al 6% en la jornada bursátil tras la publicación masiva de una investigación periodística internacional titulada Inside Deutsche Bank . Este descalabro financiero situó a la entidad como la de peor rendimiento dentro del índice alemán DAX 40, reflejando la inmediata reacción del mercado ante la exposición de sus vínculos con figuras controversiales.

Filtración masiva de 15 millones de documentos

La filtración, coordinada por la organización sudafricana Barracuda Media con apoyo técnico del Data and Research Center en Berlín, reúne más de 15 millones de registros internos del banco. Estos materiales incluyen más de nueve millones de correos electrónicos que fueron compartidos con una coalición de más de 50 medios de comunicación de alto nivel, entre los que se encuentran el semanario alemán Der Spiegel , la cadena pública ZDF , el The New York Times y el Financial Times . Los documentos revelan operaciones cuestionadas y relaciones con clientes de alto riesgo, provocando un impacto directo en la valoración bursátil de la entidad.

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Vínculos con Jeffrey Epstein y Donald Trump

Uno de los hallazgos más destacados se centra en las relaciones comerciales del banco con Jeffrey Epstein , el delincuente sexual condenado por delitos de explotación de menores. Los archivos proporcionan nuevos detalles sobre la relación financiera entre el banco y el empresario, exponiendo la profundidad de sus interacciones comerciales. Paralelamente, la investigación detalla cómo la entidad buscó activamente atraer al entonces empresario inmobiliario Donald Trump como cliente. Los registros muestran que el banco incluso tuvo que gestionar un incidente en el que la documentación fiscal de Trump fue enviada por error a un destinatario equivocado, evidenciando errores operativos en su gestión de clientes de alto perfil.

Expansión estratégica con oligarcas rusos

Los documentos expuestos también revelan planes estratégicos del banco para ampliar sus negocios con clientes rusos adinerados, incluso en los meses previos a la invasión de Ucrania. A finales de 2020, la entidad contemplaba elevar sus ingresos provenientes de este segmento desde los 28 millones hasta los 50 millones de euros para 2023. Para desarrollar esa estrategia, habría elaborado una lista de los 200 ciudadanos rusos más ricos, entre los que figuraban personas con conexiones cercanas al Kremlin. Este proyecto habría avanzado pese a las advertencias claras de organismos de supervisión financiera de Nueva York y de especialistas internos en prevención de delitos financieros.

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Debilidad en controles internos y cumplimiento

Según el Financial Times , los documentos muestran discusiones internas sobre la disposición a asumir mayores riesgos, críticas al departamento de cumplimiento normativo y posibles deficiencias en la presentación de información a los accionistas. El material llegó a los periodistas a través de dos denunciantes que copiaron los archivos y los compartieron con el periodista indio Josy Joseph y la periodista sudafricana Khadija Sharife . Los archivos también exponen operaciones relacionadas con el sector armamentístico, acuerdos con grandes empresas contaminantes y el mantenimiento de cuentas para donaciones del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), a pesar de las posiciones públicas del banco frente a esa colectividad política.

Reacción de la dirección y antecedentes regulatorios

Frente a las publicaciones, Deutsche Bank sostuvo en un comunicado emitido el martes 17 de noviembre que no espera consecuencias financieras significativas por la filtración. La entidad señaló que los hechos divulgados corresponden a operaciones de hace varios años, algunas incluso de hace dos décadas, y aseguró que investigó los casos pertinentes y colaboró con las autoridades de supervisión. Sin embargo, las revelaciones reabren debates sobre los antecedentes del banco bajo la gestión de Christian Sewing , quien asumió como consejero delegado en abril de 2018. Durante su mandato, las autoridades han realizado registros en sus instalaciones relacionados con los Papeles de Panamá y, en 2022, con sospechas de retrasos en la presentación de reportes sobre operaciones potencialmente vinculadas al blanqueo de capitales.