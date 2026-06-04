Devastador balance en Andes: avalancha deja decenas de inundados y casas destruidas

La zona rural del municipio de Andes se vio afectada por una grave emergencia debido a las fuertes lluvias que registraron durante la tarde de este miércoles. La creciente tipo avalancha arrasó con todo a su paso, dejando un panorama desolador con casas inundadas y destruidas.

La furia de la naturaleza desató una creciente avalancha en la zona rural del municipio de Andes , en el Suroeste antioqueño, provocando una grave emergencia.

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles arrasaron con todo a su paso, desde la vereda Santa Bárbara hacia el corregimiento Santa Inés. La creciente tipo avalancha dejó un panorama desolador con 21 casas que sufrieron graves inundaciones y, al menos, dos viviendas resultaron completamente destruidas. Una casa quedó atrapada como una 'isla' en medio del agua justo detrás de la escuela local.

El templo religioso, la vía aledaña, la escuela del sector y dos establecimientos comerciales quedaron bajo el agua y el lodo. La fuerza de la corriente destruyó dos puentes peatonales veredales, lo que mantiene a cerca de 12 veredas totalmente incomunicadas. Los organismos de socorro continúan desplegados en la zona, adelantando labores de remoción de escombros, verificando que no haya personas desaparecidas y consolidando el censo final de damnificados para canalizar las ayudas correspondientes





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