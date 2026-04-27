Devastador Incendio Consume Fábrica de Bicicletas en Itagüí

Un gran incendio estructural afectó una fábrica de bicicletas en Itagüí, movilizando a más de 40 bomberos de varios municipios del Valle de Aburrá. Las autoridades reportan un 70% de progreso en la extinción del fuego.

Un devastador incendio estructural sacudió este lunes 27 de abril la sede de producción de una importante empresa fabricante de bicicletas en Itagüí , municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá.

El siniestro, que se originó poco después del mediodía, movilizó a una considerable fuerza de bomberos que luchan sin descanso para controlar las llamas y evitar su propagación. Según los primeros informes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), más de cuarenta bomberos se encuentran en el lugar, desplegando todas sus capacidades para sofocar el incendio.

La magnitud del evento requirió el apoyo de unidades de los cuerpos de bomberos de municipios vecinos como Medellín, Bello, Envigado, Caldas, La Estrella y Sabaneta, demostrando la solidaridad y coordinación intermunicipal ante emergencias de esta naturaleza. La situación es compleja debido a la naturaleza de los materiales almacenados en la fábrica, incluyendo madera, llantas y fibra de vidrio, elementos altamente combustibles que alimentan la intensidad del fuego y dificultan las labores de extinción.

El incendio se inició en las instalaciones que anteriormente albergaban la bodega de la emblemática empresa textil Coltejer, lo que añade un componente histórico y emocional a la tragedia. Tras varias horas de arduo trabajo por parte de los bomberos, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, ofreció un reporte actualizado sobre la situación. El mandatario local describió la magnitud del incendio, destacando la gran columna de humo negro visible desde toda el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Torres enfatizó la fuerte articulación entre las diferentes entidades y cuerpos de bomberos para contener el avance del fuego y proteger las áreas circundantes.

'Una empresa con gran almacenimiento de madera, llantas, fibra de vidrio, elementos combustibles, se inició un incendio fuerte que se evidenció por la gran torre de humo negra que se ve desde toda el área metropolitana. Estamos trabajando fuertemente articulados para que el incendio no continúe', declaró el alcalde.

Además, el alcalde Torres informó que se ha logrado mitigar significativamente el riesgo para las bodegas aledañas, y que el progreso en la extinción del incendio se encuentra en un 70%. Esta noticia es alentadora, pero las labores continúan con el objetivo de extinguir completamente las llamas y asegurar la seguridad de la zona. La rápida respuesta de los bomberos y la coordinación interinstitucional han sido cruciales para evitar que la situación se agrave y para proteger vidas humanas.

Se están investigando las causas del incendio, aunque en este momento la prioridad es controlar y extinguir el fuego. La empresa afectada, un pilar en la industria de la bicicleta en la región, enfrenta ahora un duro golpe, pero se espera que, con el apoyo de la comunidad y las autoridades, pueda recuperarse y seguir contribuyendo al desarrollo económico del Valle de Aburrá.

La emergencia ha generado preocupación entre los habitantes de Itagüí y municipios vecinos, quienes han presenciado con angustia la columna de humo que se eleva desde la zona del incendio. Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y evitar acercarse al área afectada para facilitar las labores de los bomberos y garantizar su seguridad. Se ha establecido un perímetro de seguridad alrededor de la fábrica para restringir el acceso y evitar posibles accidentes.

El Dagrd ha activado el protocolo de emergencia y está coordinando la atención a posibles damnificados, aunque hasta el momento no se han reportado heridos o personas desaparecidas. La magnitud del incendio ha puesto de manifiesto la importancia de contar con planes de prevención y gestión del riesgo de desastres, así como la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de bomberos.

Se espera que en los próximos días se realice una evaluación exhaustiva de los daños causados por el incendio, tanto a nivel material como ambiental. La empresa afectada deberá presentar un plan de recuperación y reconstrucción, y las autoridades locales y regionales ofrecerán el apoyo necesario para facilitar este proceso.

Este incidente sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de las instalaciones industriales ante eventos inesperados y de la importancia de implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger vidas y bienes. La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se ofrezcan nuevos reportes sobre el avance de las labores de extinción y las investigaciones sobre las causas del incendio. La comunidad permanece atenta a las noticias y espera que la situación se resuelva favorablemente





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