Devolución de oficio de la DIAN en 2026: requisitos y cómo funciona

La DIAN implementará en 2026 un mecanismo de devolución automática de saldos a favor para personas naturales residentes que cumplan ciertos requisitos. Conoce quiénes pueden acceder, las condiciones necesarias y los pasos para agilizar la devolución de impuestos.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN ) ha implementado un nuevo mecanismo de devolución de oficio que entrará en vigor en 2026, con el objetivo de agilizar la entrega de recursos a los contribuyentes que tengan saldos a favor en su declaración de renta.

Este procedimiento permite a la autoridad tributaria reconocer y devolver automáticamente dichos saldos sin que el contribuyente deba presentar una solicitud formal, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos establecidos. El sistema busca modernizar los trámites fiscales, reduciendo los tiempos de espera que antes podían extenderse por meses, y mejorar la eficiencia en la gestión de las obligaciones tributarias en Colombia.

Para acogerse a este beneficio, los contribuyentes deben manifestar su intención al diligenciar el formulario correspondiente y asegurarse de que su información registrada ante la DIAN esté actualizada y sea consistente. El mecanismo de devolución de oficio aplicará para los contribuyentes que presenten su declaración de renta del año gravable 2025, así como para períodos anteriores desde 2023.

Sin embargo, está dirigido exclusivamente a personas naturales residentes en el país, y el saldo a favor debe haberse generado directamente en la declaración inicial, sin que sea resultado de arrastres o imputaciones de años anteriores. Además, la declaración no debe incluir ingresos por dividendos, ganancias ocasionales, uso de descuentos tributarios, compensación de pérdidas de años anteriores o rentas pasivas (ECE).

Estos límites buscan garantizar que el proceso se aplique en casos claros y de fácil verificación por parte de la DIAN. A pesar de que el procedimiento es automático, la DIAN mantiene sus facultades de control y fiscalización. La entidad puede realizar cruces de información con los reportes de terceros y verificar que no existan inconsistencias que impidan la devolución.

Si se detectan diferencias o posibles irregularidades, el saldo a favor podrá ser excluido del mecanismo automático y trasladado a los procesos ordinarios de revisión. Por ello, es fundamental que los contribuyentes mantengan su Registro Único Tributario (RUT) actualizado, no tengan deudas exigibles pendientes con la DIAN y cumplan con todas sus obligaciones formales y sustanciales.

La Resolución 000227, que consolida y unifica la normativa tributaria vigente, enfatiza la necesidad de que la información registrada refleje la realidad económica del contribuyente para evitar contratiempos en trámites como devoluciones y compensaciones





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