Deyci Jiménez declara ante la Procuraduría por contratos a favor de Petro

La contratista Deyci Jiménez se citó para el 9 de noviembre ante la Procuraduría en la indagación previa por presuntos contratos a cambio de favores sexuales con el expresidente Gustavo Petro y otros funcionarios.

La contratista colombiana Deyci Jiménez comparecerá nuevamente ante las autoridades disciplinarias para prestar declaración en el marco de las investigaciones vigentes. Esta citación oficial está programada para el próximo lunes, 9 de noviembre, con sede en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación. La comparecencia forma parte de los procedimientos necesarios para esclarecer los hechos denunciados públicamente.

Detalles de la Indagación Previa

El Ministerio Público abrió formalmente una indagación previa el pasado 26 de octubre para examinar las acusaciones presentadas. Estos procesos disciplinarios buscan determinar si existieron irregularidades en la gestión pública y en la asignación de recursos estatales. La investigación se centra en las presuntas condiciones bajo las cuales se otorgaron ciertos contratos a la denunciante.

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Durante las primeras etapas del trámite, la Procuraduría emitió requerimientos específicos para obtener documentación probatoria. Se solicitaron información detallada sobre los contratos que mantuvo Deyci Jiménez con el Estado. Los documentos exigidos incluyen los valores exactos de cada acuerdo, las funciones específicas desempeñadas y el estado actual de cada vínculo laboral.

Además de los documentos contractuales, las autoridades solicitaron la hoja de vida completa de la contratista para verificar sus credenciales profesionales. El objetivo es establecer un historial preciso de su trayectoria laboral y las responsabilidades que ejerció durante la vigencia de los acuerdos. Esta documentación es fundamental para contrastar las declaraciones de la parte denunciante.

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Funcionarios Públicos Envolucrados

Las acciones de la Procuraduría apuntan a identificar a los responsables directos de la firma y supervisión de dichos contratos. El requerimiento pide identificar a las personas que suscribieron los acuerdos o que ejercieron el control sobre su ejecución. Este paso es crucial para determinar la cadena de mando y las decisiones políticas detrás de la asignación.

Los hechos bajo revisión podrían involucrar a funcionarios de alto nivel en diversas instituciones del Estado. Se sospecha la participación de miembros del Congreso de la República en estos procesos de contratación. La investigacion extiende su alcance hacia la Superintendencia de Vigilancia, ente que suele fiscalizar estos tipos de acuerdos.

El Ministerio del Interior también se encuentra en el foco de la investigación por posibles nexos con estos contratos. La entidad, dirigida actualmente por diferentes líderes políticos, podría haber intervenido en la validación o aprobación de los mismos. Los funcionarios del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) son igualmente objeto de escrutinio en este escenario.

Implicaciones para el Expresidente Petro

La declaración de Deyci Jiménez busca aclarar los señalamientos graves sobre el expresidente Gustavo Petro. La contratista denunció haber recibido vínculos laborales a cambio de favores sexuales dirigidos al mandatario. Estas acusaciones han generado un debate intenso sobre la ética en la administración pública y el uso del poder.

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La Procuraduría utiliza esta diligencia para avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades disciplinarias. Recopilar información sólida es esencial para determinar si hubo abuso de poder o corrupción administrativa. El proceso busca establecer si las decisiones contractuales fueron legítimas o si respondieron a intereses personales.

Los avances en este caso podrían tener consecuencias significativas para la imagen y la responsabilidad legal de los implicados. La ciudadanía espera transparencia en el manejo de los recursos y en la conducta de los funcionarios públicos. La fecha del 9 de noviembre marca un hito importante en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.