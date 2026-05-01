Diógenes Orjuela advierte sobre la grave situación laboral y económica en Colombia en el Día del Trabajador

El líder sindical Diógenes Orjuela denuncia el alto desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la deuda externa en Colombia, pintando un panorama sombrío para el Día Internacional del Trabajo.

El primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, se conmemora globalmente como un espacio de reflexión, reivindicación y demostración de la fuerza laboral. Diógenes Orjuela , reconocido líder sindical y ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, compartió sus perspectivas con Caracol Radio sobre la situación actual del empleo y la economía en Colombia.

Orjuela enfatizó que esta fecha es un momento crucial para que los trabajadores se unan, organicen asambleas y marchen por las calles, exhibiendo tanto sus logros como los desafíos persistentes que enfrentan. Sin embargo, su análisis pintó un panorama preocupante para Colombia, un país que, según sus palabras, sigue luchando contra una crisis económica y social profunda. La problemática del desempleo, en particular, se destaca como un obstáculo significativo para el progreso y el bienestar de la población.

Orjuela criticó duramente el desempeño del país en materia de empleo, señalando que Colombia continúa siendo uno de los países con las tasas de desempleo más altas de América Latina. Expresó su frustración ante la celebración de pequeños avances, como un aumento de un punto porcentual en las cifras de empleo, argumentando que estas mejoras son insuficientes para alcanzar los niveles de desempleo observados en otras partes del mundo, donde las tasas se sitúan entre el 2% y el 3%.

Profundizó en su análisis al señalar que gran parte del empleo actual en Colombia no es formal, sino que se compone de contratos estatales precarios, conocidos como Operadores de Servicios (OPS), y de la informalidad generalizada. Criticó la incapacidad de los gobiernos, tanto pasados como presentes, para impulsar un desarrollo productivo integral que genere empleos sostenibles en sectores clave como la industria, la agricultura y el turismo.

Esta falta de visión estratégica, según Orjuela, perpetúa un ciclo de inestabilidad económica y social. Además, el líder sindical advirtió sobre el alarmante aumento de la deuda externa del país durante el gobierno actual, que casi se ha duplicado, pasando de 800 billones de pesos a 1.200 billones de pesos. Esta creciente deuda limita la capacidad del gobierno para invertir en programas sociales esenciales y abordar las necesidades urgentes de la población.

La situación fiscal de Colombia también fue objeto de la crítica de Orjuela, quien describió el déficit fiscal actual como uno de los peores en la historia del país. Esta combinación de alto desempleo, empleo precario, deuda externa creciente y déficit fiscal significativo crea un entorno económico extremadamente desafiante para los trabajadores colombianos y el pueblo en general. Orjuela subrayó que la conmemoración del Día Internacional del Trabajo se realiza en un contexto de profunda preocupación y incertidumbre.

La falta de políticas públicas efectivas para promover el empleo formal, el desarrollo productivo y la estabilidad económica amenaza con agravar la situación de vulnerabilidad de millones de colombianos. El líder sindical instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar estos problemas estructurales y garantizar un futuro más próspero y equitativo para todos los trabajadores y ciudadanos del país.

La necesidad de un cambio de rumbo en la política económica y social se hizo evidente en sus declaraciones, resaltando la importancia de priorizar el bienestar de la población y la creación de oportunidades para todos. La reflexión de Orjuela sirve como un llamado a la acción para construir un país más justo y solidario, donde el trabajo digno y el progreso económico sean una realidad para todos los colombianos





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