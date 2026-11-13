Diabetes y riesgo cardiovascular en Colombia: prevención clave

La diabetes incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas en Colombia. Se explica la importancia del control del colesterol y la prevención integral en el Día Mundial de la Diabetes.

En Colombia, hasta el 80% de las personas con diabetes fallecen por causas cardiovasculares. Esta cifra revela que el control estricto de la glucosa no es suficiente para prevenir muertes. El cuidado del corazón y la vigilancia de factores de riesgo como el colesterol son fundamentales para reducir la mortalidad.

Esta realidad cobra especial relevancia en el marco del Día Mundial de la Diabetes, celebrado cada 14 de noviembre. Esta jornada busca generar conciencia sobre la prevención, el diagnóstico oportuno y el manejo integral de la patología. Anticiparse a las complicaciones cardíacas es tan vital como mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.

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Mecanismo de daño vascular por la glucosa

La diabetes no afecta solo los niveles de azúcar, sino que daña progresivamente los vasos sanguíneos. La glucosa elevada de manera sostenida favorece la acumulación de placas de grasa en las arterias. Este proceso desencadena inflamación crónica y acelera el deterioro del sistema cardiovascular.

El doctor Juan Mauricio Cárdenas Castellanos, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, explica que este daño puede avanzar años sin señales evidentes. Cuando las complicaciones se manifiestan, ocurren mediante infartos, accidentes cerebrovasculares o alteraciones en la capacidad de bombeo del corazón.

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El colesterol LDL como factor crítico

El colesterol, especialmente el LDL o colesterol malo, es un factor que no debe pasarse por alto en personas con diabetes. La probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares es entre dos y cuatro veces mayor en estos pacientes que en quienes no tienen la enfermedad.

El doctor Cárdenas enfatiza que el control del colesterol es parte de la evaluación integral y no un examen secundario. Identificar estas alteraciones a tiempo permite al personal médico determinar las medidas de prevención y los tratamientos necesarios según el nivel de riesgo.

Desafío de salud pública en 2025

Las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de muerte en Colombia, con 92,7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2025. Más de 2,5 millones de personas tienen diabetes en el país, y casi la mitad desconoce su diagnóstico. El diagnóstico tardío permite que se acumulen otros factores de riesgo que comprometen la salud.

Los controles médicos periódicos deben incluir una valoración integral con perfil lipídico y medición de presión arterial. No se debe esperar a que aparezcan síntomas para evaluar la salud cardiovascular. Esta estrategia es clave para mitigar el impacto de la diabetes en la población colombiana.