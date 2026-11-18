La Selección Colombia confirmó que Gustavo Puerta sufrió una distensión del ligamento al salir del empate 0-0 con Chile el 17 de noviembre, un golpe que generó alarma inicial pero no requirió cirugía.

La Selección Colombia confirmó oficialmente que Gustavo Puerta sufrió una distensión del ligamento durante el partido de la fecha FIFA disputado el 17 de noviembre, el cual finalizó con un empate 0-0 ante Chile en Santiago. La salida del mediocampista vallecaucano entre lágrimas tras un choque con César Pérez generó una alarma inmediata en el entorno técnico y entre la afición, quien temía por una lesión grave.

Diagnóstico médico de la lesión en Gustavo Puerta

Los resultados de las evaluaciones médicas realizadas por el cuerpo técnico desmienten las preocupaciones iniciales sobre la integridad estructural de uno de los pilares del equipo. Según el informe preliminar, la sustitución del jugador no estuvo relacionada con una rotura del conjunto fibroso, sino que se limita a una distensión del ligamento en la zona afectada por el impacto. Esta condición, aunque dolorosa, no requiere intervención quirúrgica inmediata ni un periodo de recuperación prolongado que comprometa su disponibilidad a largo plazo.

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La información fue difundida por la prensa especializada, alineándose con el comunicado oficial del equipo nacional. Los médicos destacaron que, si bien la lesión ocurre en una zona sensible, la gravedad del daño es leve. Esto permite al organismo del futbolista iniciar procesos de recuperación rápida bajo seguimiento médico estricto, minimizando el impacto negativo en la planificación táctica de los próximos compromisos del combinado nacional.

Situación de Yáser Asprilla y Camilo Durán

Mientras Gustavo Puerta completaba su evaluación, la atención también se centró en otros jugadores que mostraron malestar físico en el terreno de juego. Yáser Asprilla dejó el campo de juego tomándose la pierna, lo que levantó dudas sobre la posibilidad de una lesión muscular o ligamentosa. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron que el jugador padecía una simple carga muscular, una condición transitoria que no representa el mismo nivel de riesgo que una distensión ligamentosa severa.

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En el mismo sentido, Camilo Durán también fue objeto de vigilancia médica. Durante el primer juego de la jornada, disputado el viernes 13 de noviembre, el futbolista sintió fatiga en el cuerpo. Las evaluaciones posteriores determinaron que no se trataba de una lesión deportiva en sí, sino de agotamiento físico derivado del esfuerzo competencial. Esta distinción es crucial para entender el estado de forma del plantel, ya que la fatiga se resuelve con descanso y rehabilitación física básica.

Análisis del rendimiento ante Chile

El resultado 0-0 ante Chile en territorio austral dejó un panorama mixto para la Selección Colombia. Por un lado, el empate evitó una derrota, manteniendo la esperanza en la clasificación. Por otro, levantó interrogantes sobre la eficiencia ofensiva del equipo bajo el mando de Néstor Lorenzo, quien vio a sus jugadores generar pocas ocasiones de gol claras. La falta de precisión final se sumó a la preocupación por la salud de sus referentes, creando un escenario de tensión en el entorno del equipo.

A pesar de los cuestionamientos tácticos y el empate, el balance general para la fecha FIFA fue positivo en términos de salud física del plantel. La confirmación de que Gustavo Puerta, Yáser Asprilla y Camilo Durán no sufrieron lesiones graves permite al cuerpo técnico mantener la estabilidad del grupo. La distensión del ligamento de Puerta se clasifica como un incidente manejable que no altera la estructura del equipo para los próximos desafíos internacionales.

Próximos pasos y disponibilidad de los jugadores

Con los diagnósticos claros, la Selección Colombia puede centrarse en la recuperación de sus futbolistas. Gustavo Puerta iniciará un protocolo de rehabilitación específico para su distensión ligamentosa, mientras que Yáser Asprilla se recuperará de su carga muscular mediante fisioterapia y carga progresiva. Camilo Durán, por su parte, necesita gestionar su fatiga para estar al máximo rendimiento en el siguiente compromiso.

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La situación de los lesionados se mantendrá bajo estricta vigilancia médica en las próximas semanas. No se han fijado fechas oficiales de regreso a los entrenamientos completos, pero la naturaleza leve de las lesiones sugiere que los jugadores podrían reincorporarse a la dinámica grupal en un plazo breve. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo priorizará la integridad física de los futbolistas para garantizar su disponibilidad en las próximas ventanas de selección.