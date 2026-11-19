Philippe Diallo y Kohzo Tashima se presentan oficialmente como candidatos a la presidencia de la FIFA. La elección en Rabat decidirá si Infantino renueva su mandato o enfrenta una seria oposición en 2027.

La Comisión Electoral de la FIFA confirmó el jueves que el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima son candidatos oficiales para suceder o desafiar al actual presidente Gianni Infantino. Este anuncio oficializa la disputa por la silla de mando en Rabat (Marruecos), donde se celebrará el Congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027.

Detalle de los candidatos y mecanismos de la votación

La estructura electoral requiere que las 211 federaciones nacionales miembro de la FIFA emitan su voto cada una con un solo sufragio. Para garantizar la reelección o la victoria, un candidato debe alcanzar la mayoría absoluta, que está estrictamente fijada en 106 votos.

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Antes de la jornada de votación, la Comisión Electoral de la FIFA debe revisar y pronunciarse sobre la admisibilidad formal de las candidaturas presentadas. Este paso administrativo es crucial para asegurar que todos los aspirantes cumplen con los estatutos vigentes del organismo mundial del fútbol.

Posiciones de Infantino, Diallo y Tashima

Gianni Infantino, de 56 años, ha dirigido la FIFA desde febrero de 2016. Logró ser reelegido sin contrincante en 2019 y 2023, pero su autoridad ha sufrido fisuras significativas. Estas grietas se hicieron evidentes en julio cuando se reveló su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

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La fuerte oposición, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, terminó haciendo naufragar ese plan. Además, figuras como Sepp Blatter arremetieron públicamente contra Infantino calificándolo de dictador que necesita ayuda psicológica.

Philippe Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado como la baza principal de la UEFA para esta elección. Ha prometido una gobernanza colegiada en caso de ser elegido, rechazando explícitamente un liderazgo en solitario.

Kohzo Tashima, de 68 años y presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), afirma querer insuflar un sentido estricto de la ética en la FIFA. Como antiguo miembro del Consejo de la FIFA, Tashima conoce profundamente las estructuras internas y ha mantenido conversaciones con Diallo sobre una posible candidatura común.

Otros aspirantes excluidos y el panorama futuro

Dos nombres adicionales que habían mostrado su deseo de ser candidatos para las elecciones de marzo de 2027 no aparecen en la lista final. El exfutbolista suizo de origen español Ramón Vega y el profesor universitario camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi no están entre los aspirantes oficiales.

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La comunidad futbolística aguarda con atención la resolución de la Comisión Electoral. El resultado final determinará si Infantino conserva su mandato o si Diallo y Tashima logran imponer un cambio de rumbo en la gobernanza global del deporte rey.