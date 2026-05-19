Dian aclara que el alza del Icac en Bogotá no modifica las tarifas nacionales del Régimen Simple de Tributación

La Dian precisó que el aumento en la tarifa del Icac en Bogotá es una decisión autónoma del Distrito Capital y no representa un incremento en las tarifas nacionales del Régimen Simple de Tributación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como la Dian , ha emitido un comunicado oficial con el objetivo de despejar las dudas surgidas entre los contribuyentes respecto a los recientes ajustes en el cálculo del anticipo bimestral, específicamente en lo relacionado con el formulario 2593.

Esta medida surge como respuesta directa a un incremento significativo en el volumen de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por aquellos ciudadanos y empresas que forman parte del Régimen Simple de Tributación, quienes notaron variaciones en los montos correspondientes al componente territorial del impuesto. La entidad tributaria ha sido enfática al señalar que las tarifas nacionales establecidas para el Régimen Simple de Tributación no han sufrido ninguna modificación por parte del Gobierno Nacional, y que cualquier percepción de aumento general es un malentendido basado en la naturaleza consolidada de este impuesto.

El núcleo de la controversia radica en el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado, específicamente en su componente conocido como Icac. El Distrito Capital de Bogotá, haciendo uso de su autonomía fiscal y legal, decidió incrementar la tarifa de este impuesto, pasando del 10% al 30% para aquellas actividades económicas clasificadas dentro del grupo 3 y el grupo 3 SIC del Régimen Simple de Tributación.

Esta medida afecta principalmente a un sector amplio de la economía local, incluyendo actividades de comercio al por mayor y al detal, así como establecimientos tales como tiendas de barrio, minimercados, micromercados y peluquerías, además de diversos servicios identificados bajo códigos específicos del Sistema de Clasificación Industrial. Es fundamental comprender que este ajuste es una decisión estrictamente local, tomada por la administración de Bogotá, y no representa una reforma a la estructura tributaria nacional ni una decisión del ejecutivo central.

Desde el punto de vista operativo, la Dian explicó que su función en este proceso es la de administradora y parametrizadora de las herramientas tecnológicas que facilitan el recaudo. Una vez que el Distrito Capital notificó formalmente el cambio en la tarifa del Icac, la entidad procedió a ajustar sus sistemas informáticos electrónicos para que los cálculos reflejaran la realidad normativa vigente en la capital.

Esto significa que el formulario 2593 ahora aplica la tarifa del 30% para los contribuyentes afectados en Bogotá, asegurando que el recaudo se realice conforme a las leyes locales. La Dian ha insistido en que este proceso es meramente técnico y responde a la necesidad de sincronizar la plataforma nacional con las decisiones fiscales territoriales.

Otro punto crucial que la entidad ha querido resaltar es que el incremento en la tarifa del Icac no se traduce necesariamente en un aumento del valor total del anticipo del Régimen Simple de Tributación. Según la explicación técnica proporcionada, lo que ocurre es una redistribución interna de los componentes que integran el impuesto consolidado.

Dado que el RST fue diseñado como un mecanismo de simplificación tributaria que aglutina diversas obligaciones en un solo sistema, es común que los contribuyentes confundan el ajuste de un componente específico con un aumento general de la carga impositiva. La Dian busca que los usuarios entiendan que, aunque la proporción destinada al Icac ha crecido, esto es una reasignación de los fondos dentro del mismo esquema de pago simplificado.

Finalmente, la autoridad tributaria recomienda a todos los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación que realicen una revisión exhaustiva de su actividad económica reportada. Es imperativo validar si su negocio se encuentra clasificado en el grupo 3 o en el grupo 3 SIC para determinar si el alza tarifaria en Bogotá es aplicable a su caso particular.

La verificación del formulario 2593 debe hacerse con base en la tarifa territorial vigente, evitando así errores en el pago o malentendidos sobre la naturaleza del impuesto. Con esta aclaración, la Dian espera reducir la incertidumbre y fomentar un cumplimiento tributario basado en la comprensión clara de las competencias fiscales entre el gobierno nacional y las entidades territoriales





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