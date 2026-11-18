La DIAN interceptó 91 drones ilegales en Barranquilla. El presidente De la Espriella ordenó controles estrictos para proteger a la Fuerza Pública y a la ciudadanía del uso criminal de la tecnología.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN) logró la aprehensión de 91 drones en un establecimiento comercial ubicado en la ciudad de Barranquilla. Esta acción coercitiva se enmarca en los estrictos controles aduaneros que la entidad ejecuta para detener el ingreso y la comercialización ilegal de tecnologías de vigilancia y ataque en el territorio nacional.

Operativo contra el contrabando de drones en Barranquilla

El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, quienes identificaron la mercancía ilícita en puntos de venta activos de la capital del departamento del Atlántico. La DIAN, encargada de la administración de impuestos internos y del control de fronteras, utiliza estos tipos de procedimientos para frenar el flujo de tecnología hacia economías ilegales y evitar que los productos evadan los controles establecidos por la ley.

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Los equipos confiscados representan un riesgo significativo debido a su facilidad de adquisición y sus características técnicas. La autoridad aduanera ha señalado que la venta y el uso de estos dispositivos están sujetos a controles rigurosos, especialmente cuando existen indicios de que pueden terminar en manos de organizaciones criminales que buscan potenciar sus capacidades operativas.

De la Espriella declara la guerra a los narcoterroristas

El presidente Abelardo De la Espriella emitió una advertencia contundente tras conocerse la noticia, informando que su Gobierno no permitirá que estas tecnologías se conviertan en armas contra las instituciones del Estado o contra la población civil. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe de Estado aclaró que los grupos narcoterroristas están utilizando activamente estos equipos para vigilar movimientos, lanzar explosivos y atentar contra la vida de soldados, policías y ciudadanos.

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"He dado una instrucción clara: fortalecer los controles y cerrarles el paso a las estructuras criminales que pretenden utilizar la tecnología para atacar a Colombia", afirmó De la Espriella. El mandatario reiteró que su administración actuará con firmeza para impedir que estos dispositivos lleguen de manera ilegal a manos de quienes los utilizan para sembrar terror y desestabilizar la seguridad pública en las distintas regiones del país.

Impacto en la seguridad nacional y el Clan del Golfo

Esta operación se produce en un contexto crítico donde organizaciones al margen de la ley, como el Clan del Golfo, han incorporado el uso de drones en varias zonas, incluyendo el Nordeste antioqueño. Las autoridades han detectado artefactos explosivos diseñados específicamente para ser montados en estas aeronaves, lo que representa uno de los desafíos más recientes y complejos para la Fuerza Pública y las comunidades vulnerables.

Con la aprehensión de los 91 drones en Barranquilla, el Gobierno nacional busca enviar un mensaje de mano dura contra los comerciantes ilegales y las estructuras criminales. La medida refuerza la ofensiva del Estado contra las organizaciones armadas ilegales que operan en el territorio, asegurando que se combatirá sin tregua con toda la fuerza legítima de la institución para proteger la soberanía y la vida de los colombianos.